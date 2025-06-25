Залужний, Буданов чи Білецький? За кого хочуть проголосувати українці на виборах (опитування)

В рейтингу є два очевидні лідери

Більшість українців вважають, що після завершення воєнного стану потрібно проводити вибори, і в разі голосування на президентських виборах найбільше підтримали б Валерія Залужного. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Центром SOCIS у червні 2025 року. Дослідження охопило 2000 респондентів з усіх регіонів (крім тимчасово окупованих територій), опитування проводилося методом face-to-face, вибірка репрезентативна за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном. Похибка не перевищує 2,1%.

"Телеграф" публікує результати цих опитувань.

На запитання, чи потрібно проводити вибори, якщо переговори завершаться тимчасовим припиненням бойових дій і буде скасовано воєнний стан, 57,6% відповіли, що вибори необхідно провести. Ще 33,1% вважають, що варто обмежитися лише місцевими виборами. Проти виборів наразі виступили лише 5,1% респондентів.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку серед усіх опитаних мав би Володимир Зеленський (21,8%), за ним ідуть Валерій Залужний (19,6%) та Петро Порошенко (4,5%). Також респонденти згадували Дмитра Разумкова (3,8%), Кирила Буданова (3,7%), Андрія Білецького (3,5%), Юлію Тимошенко (2,9%), Дениса Прокопенка (2,1%), Сергія Притулу (1,6%), Юрія Бойка (1,2%), Олексія Гончаренка (1%), Віталія Кличка (0,5%) і ще 3,8% обрали "іншого кандидата". Не визначились 24,7%, а 4,7% заявили, що не братимуть участі у виборах.

В лідерах опитування залишається чинний президент Володимир Зеленський

Серед тих, хто вже визначився і готовий голосувати, ситуація дещо інша: 30,9% підтримали б Залужного, 27,7% — Зеленського, 6,3% — Порошенка, 5,2% — Разумкова, 5,1% — Буданова, 4,8% — Білецького, 3,9% — Тимошенко, 3,3% — Прокопенка, 2,5% — Притулу, 1,1% — Бойка, 0,9% — Гончаренка, 0,7% — Кличка, ще 5,6% обрали іншого кандидата.

У разі, якщо кандидат, якого обрав респондент, не братиме участі у виборах, 18,1% готові проголосувати за Залужного, 11% — за Буданова, 6,5% — за Зеленського, 6,2% — за Білецького, 4,5% — за Разумкова, 4,3% — за Порошенка. Денис Прокопенко у такому сценарії отримав б 3,3%, Сергій Притула — 2,7%, Юлія Тимошенко — 2,3%, Юрій Бойко — 0,6%, Олексій Гончаренко — 2,1%, Віталій Кличко — 2,5%. Ще 7,1% обрали б іншого кандидата, 24,2% не визначилися, а 2,8% не брали б участі.

У гіпотетичному другому турі президентських виборів між Зеленським і Залужним перемогу здобув би Залужний: 41,4% серед усіх опитаних віддали б голос за нього, а за чинного президента — 27%. Якщо рахувати лише голоси тих, хто визначився, Залужний отримав би 60,5%, а Зеленський — 39,5%. Ще 15,7% заявили, що проголосували б проти обох, 13% не визначилися, 2,9% не брали б участі у виборах.

В умовному другому турі виборів переміг з великим відривом переміг би колишній Головнокомандувач ЗСУ

Серед політичних сил лідирує блок Залужного — 21,9% серед усіх опитаних і 30,1% серед тих, хто визначився. Блок Зеленського отримав 13,4% (усі опитані) та 19% (визначені). Далі йдуть блок Порошенка (5,3% / 7,5%), блок Буданова (4,2% / 6%), блок Білецького (3,5% / 5,5%), блок Разумкова (3,4% / 4,8%), блок Прокопенко (2% / 4,9%), блок Притули (1,9% / 2,8%), блок Тимошенко (1,6% / 2,6%), блок "Свобода" (1,1% / 2,6%), блок Бойка (0,9% / 2,1%), блок Кличка (0,5% / 0,7%). Ще 3,9% серед визначених готові голосувати за інші партії, 25,4% не визначилися, 4,5% не братимуть участі у виборах.

Блок Залужного отримав би перемогу на виборах зараз

У випадку, якщо політична сила респондента не братиме участі у виборах, 18,8% готові підтримати блок Залужного, 10,1% — блок Буданова, 7,9% — блок Білецького, 7,6% — блок Зеленського, 5,1% — блок Разумкова, 4,7% — блок Прокопенко, 3,9% — блок Порошенка, 3,7% — блок Притули, 3,3% — блок Тимошенко, 2,6% — блок "Свобода", 2,1% — блок Бойка, 0,6% — блок Кличка. Ще 4,8% обрали б іншу партію або блок, 22,3% не визначилися, 2,6% не брали б участі.

Найвищий рівень довіри серед українських політиків у червні 2025 року мають Валерій Залужний, Кирило Буданов і Володимир Зеленський. Згідно з даними, 33,2% опитаних повністю довіряють Залужному, ще 33,2% — скоріше довіряють. Таким чином, він очолює рейтинг із сумарним показником довіри у 66,4%. При цьому лише 7% респондентів зазначили, що "скоріше не довіряють" йому, 15,7% — "не довіряють", а 6,5% не змогли відповісти.

На другому місці — начальник ГУР Кирило Буданов: 23% респондентів йому повністю довіряють, ще 32,3% — скоріше довіряють. Таким чином, сумарно Буданову довіряють 55,3% українців. Лише 9,2% скоріше не довіряють йому, 21,9% — не довіряють зовсім. Третю позицію посідає Володимир Зеленський із 22,7% повної довіри та 26,4% тих, хто скоріше довіряє. Разом це 49,1%. Водночас 17,3% респондентів скоріше не довіряють Зеленському, 28,9% — не довіряють зовсім.

Найбільше за сумами варіантів українці довіряють

На запитання про емоційне ставлення до чинної влади найбільш поширеною відповіддю було "розчарування" — 46,7%. Далі йдуть "надія" (26,6%), "сором" (20,4%), "злість" (16,9%), "співчуття" (15,1%), "байдужість" (11,9%), "ненависть" (9,8%), "вдячність" (9,4%), "страх" (9,2%), "гордість" (5,8%) і "симпатія" (3,5%). Водночас 0,7% обрали варіант "інше", 2,9% не змогли відповісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Володимир Паніотто та Київський міжнародний інститут соціології, який він очолює, вивчають суспільні настрої українців ще з початку Незалежності. Завдяки багаторічному досвіду та великому масиву накопичених даних, Паніотто здатен вловлювати тенденції, які ще не стали очевидними.