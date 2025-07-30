Європа залишить Україну без грошей? У чому причина і як цьому запобігти, поки не пізно

Фінансова допомога Україні від ЄС відтепер не буде безумовною

Європейська комісія може повністю зупинити фінансову допомогу Україні, якщо Київ не змінить підходу до роботи антикорупційних органів. Сигнал про можливу зупинку усіх майбутніх траншів з європейського фонду EU Facility було передано українському керівництву, зокрема Президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на власні джерела. Як зазначає видання, причиною стали занепокоєння навколо законодавчих ініціатив, що можуть вплинути на незалежність НАБУ та САП, зокрема в частині їхньої підпорядкованості Генеральному прокурору.

Голова парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила, що такий сигнал з боку Єврокомісії справді надійшов. За її словами, в ньому йшлося про те, що фінансування може бути "заморожене, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена".

Як уточнює F.A.Z., йдеться не лише про часткову затримку виплат, а про потенційну повну зупинку усієї запланованої допомоги в межах багаторічного пакета підтримки України.

Допомогу вже скасовували?

Європейський Союз вирішив утримати 1,5 мільярда євро ($1,7 млрд) фінансової допомоги Україні через занепокоєння щодо незалежності антикорупційних органів. Як повідомляє The New York Times, це стало найбільшим публічним сигналом невдоволення Єврокомісії діями влади України у сфері доброчесного врядування.

Йдеться про частину з фонду EU Facility обсягом 4,5 млрд євро, який не передбачає витрат на військові цілі та залежить від виконання чітких реформаторських критеріїв. У Єврокомісії уточнили: рішення не є остаточним — виплати можуть відновити, якщо Україна виконає відповідні зобов’язання.

Причиною стало ухвалення Верховною Радою закону, який тимчасово позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), що викликало протести в Києві — перші відкриті демонстрації проти президента Зеленського від початку повномасштабної війни.

Згодом Зеленський подав до парламенту новий законопроєкт, який скасовує суперечливі зміни, однак Євросоюз вже ухвалив рішення на основі невиконаних зобов’язань — зокрема, щодо призначення суддів до антикорупційного суду.

Чи дійсно можуть повністю зупинити фінансову підтримку?

Політолог Володимир Фесенко в коментарі "Телеграфу" заперечив інформацію про нібито повне припинення фінансової допомоги Україні з боку ЄС.

"Ні, це не відповідає дійсності. Вже є конкретні заяви офіційних осіб Європейського Союзу — програма Ukraine Facility діятиме і надалі", — наголосив Фесенко.

За його словами, йдеться про тимчасове призупинення 1,5 мільярда євро до виконання певних умов, зокрема щодо реформи АРМА. Ідеться не про скасування підтримки, а про сигнали, які мають стати застереженням перед голосуванням 31 липня.

Володимир Фесенко

"Це попередження. Якщо буде проголосований президентський законопроєкт, жодних припинень допомоги не буде", — пояснив політолог.

Він підкреслив, що ЄС чудово розуміє загрози у разі поразки України, тому залишиться ключовим донором. Водночас після історії з законопроєктом №12414 допомога стане небезумовною — кожен транш буде прив’язаний до виконання чітких вимог.

"От нам дають домашнє завдання — реформи у сфері верховенства права, антикорупції, інших напрямів. Виконали — отримали фінансування. Не виконали — буде призупинка. Але повного припинення не буде", — підсумував Фесенко.

На його думку, нинішня публічна риторика — це форма політичного тиску на парламент, щоби той ухвалив потрібний законопроєкт.

Що відомо про оновлений законопроєкт від Зеленського

30 липня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт №13533, який президент Володимир Зеленський подав після критики суспільства та міжнародних партнерів через скандальний документ №12414. Новий проєкт передбачає повне відновлення процесуальної незалежності НАБУ та САП, а також посилення антикорупційних інституцій.

Проєкт також запроваджує обов’язкові перевірки на поліграфі для всіх, хто має доступ до державної таємниці – включно з працівниками ДБР та Національної поліції. Перевірки мають бути регулярними й спрямовані на виявлення можливого російського впливу. Окремі норми документа спрямовані на запобігання зловживанням у силових структурах.

Зеленський наголосив, що текст проєкту обговорили з міжнародними партнерами, зокрема експертами з Великої Британії, Німеччини та ЄС. Він доручив урядовцям представити закон усім партнерам та залучити необхідну експертизу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Європейський союз готовий виділяти кошти, щоб європейські країни змогли посилити власну оборону і водночас підтримати Україну. Йдеться про ініціативу ReArm Europe, яка передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро інвестицій у сферу оборони до 2030 року. Основна мотивація — не лише зростаюча загроза з боку Росії, про що попереджають провідні розвідки, а й зміна політичних настроїв у США.