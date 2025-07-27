За тиждень до останнього терміну: США та ЄС уникли торговельної війни

Сторони обіцяли запровадити взаємне мито з 1 серпня

Після напруженого періоду у відносинах ЄС та США сторони погодилися укласти угоду. Вона передбачає введення 15% мита на більшість європейських товарів, а також купівлю у США енергоносіїв на 750 мільярдів доларів та інвестиції у промисловість на 600 мільярдів доларів. Американські товари здебільшого потраплятимуть до Європи без мит.

Про це розповів президент США Дональд Трамп під час спільного брифінгу після переговорів із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Глава Білого дому зазначив, що вважає цю угоду найбільшою з колись ув’язнених його країною.

Водночас глава ЄК додала, що угода принесе стабільність та передбачуваність ринкам. Вона зазначила, що американські ЗПГ та ядерне паливо повністю замінять російські нафту та газ.

"У нас є торгівельна угода між двома найбільшими економіками світу, і це важлива справа. Це величезна справа. Вона принесе стабільність. Вона принесе передбачуваність", — сказала вона.

Крім інвестицій в американську промисловість на 600 мільярдів, сторони також домовилися про закупівлю великої партії зробленого в США озброєння. Трамп не назвав суму, але зазначив, що йдеться про "сотні мільярдів" доларів.

Глава Білого дому також похвалився тим, що велику партію озброєння закупить НАТО, з яким він має "відмінні відносини". Він також припустив, що більша частина техніки опиниться в Україні, проте додав, що союзники зможуть робити зі зброєю "все, що захочуть".

На цей час Трамп вже домігся висновків торгових угод із Великою Британією, Японією, Індонезією та В’єтнамом, проте його адміністрація не змогла виконати обіцянку про "90 угод за 90 днів".

Як відомо, 12 липня Трамп пригрозив запровадити проти ЄС 30% мита з 1 серпня, а ЄС повідомив, що буде відповідати дзеркально. Тобто угода по суті була досягнута менш ніж за тиждень до того, як мита мали набути чинності.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні за кошти Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння приблизно на 10 млрд доларів, а велика частина цього обсягу піде на потреби ЗСУ.