Европа оставит Украину без денег? В чём причина и как это предотвратить, пока не поздно

Финансовая помощь Украине от ЕС отныне не будет безусловной

Европейская комиссия может полностью остановить финансовую помощь Украине, если Киев не изменит подход к работе антикоррупционных органов. Сигнал о возможной остановке всех будущих траншей из европейского фонда EU Facility был передан украинскому руководству, в частности, Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники. Как отмечает издание, причиной стали опасения вокруг законодательных инициатив, которые могут повлиять на независимость НАБУ и САП, в частности в части их подчинённости Генеральному прокурору.

Глава парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила, что такой сигнал со стороны Еврокомиссии действительно поступил. По её словам, в нём говорилось о том, что финансирование может быть "заморожено, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

Как уточняет F.A.Z., речь идёт не только о частичной задержке выплат, а о потенциальной полной остановке всей запланированной помощи в рамках многолетнего пакета поддержки Украины.

Помощь уже отменяли?

Европейский Союз решил удержать 1,5 миллиарда евро ($1,7 млрд) финансовой помощи Украине из-за обеспокоенности независимостью антикоррупционных органов. Как сообщает The New York Times, это стало крупнейшим публичным сигналом недовольства Еврокомиссии действиями властей Украины в сфере добросовестного управления.

Речь идёт о части из фонда EU Facility объёмом 4,5 млрд евро, который не предусматривает расходов на военные цели и зависит от выполнения чётких реформаторских критериев. В Еврокомиссии уточнили: решение не является окончательным — выплаты могут возобновить, если Украина выполнит соответствующие обязательства.

Причиной стало принятие Верховной Радой закона, который временно лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), что вызвало протесты в Киеве — первые открытые демонстрации против президента Зеленского с начала полномасштабной войны.

Впоследствии Зеленский подал в парламент новый законопроект, который отменяет спорные изменения, однако Евросоюз уже принял решение на основе невыполненных обязательств — в частности, относительно назначения судей в антикоррупционный суд.

Действительно ли могут полностью остановить финансовую поддержку?

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" опроверг информацию о якобы полном прекращении финансовой помощи Украине со стороны ЕС.

"Нет, это не соответствует действительности. Уже есть конкретные заявления официальных лиц Европейского Союза — программа Ukraine Facility будет действовать и в дальнейшем", — подчеркнул Фесенко.

По его словам, речь идёт о временной приостановке 1,5 миллиарда евро до выполнения определённых условий, в частности относительно реформы АРМА. Речь идёт не об отмене поддержки, а о сигналах, которые должны стать предостережением перед голосованием 31 июля.

Владимир Фесенко

"Это предупреждение. Если будет проголосован президентский законопроект, никаких прекращений помощи не будет", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что ЕС прекрасно понимает угрозы в случае поражения Украины, поэтому останется ключевым донором. В то же время после истории с законопроектом №12414 помощь станет небезусловной — каждый транш будет привязан к выполнению чётких требований.

"Вот нам дают домашнее задание — реформы в сфере верховенства права, антикоррупции, других направлений. Выполнили — получили финансирование. Не выполнили — будет приостановка. Но полного прекращения не будет", — подытожил Фесенко.

По его мнению, нынешняя публичная риторика — это форма политического давления на парламент, чтобы тот принял нужный законопроект.

Что известно об обновленном законопроекте от Зеленского

30 июля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект №13533, который президент Владимир Зеленский подал после критики общества и международных партнёров из-за скандального документа №12414. Новый проект предусматривает полное восстановление процессуальной независимости НАБУ и САП, а также усиление антикоррупционных институций.

Проект также вводит обязательные проверки на полиграфе для всех, кто имеет доступ к государственной тайне – включая работников ГБР и Национальной полиции. Проверки должны быть регулярными и направлены на выявление возможного российского влияния. Отдельные нормы документа направлены на предотвращение злоупотреблений в силовых структурах.

Зеленский подчеркнул, что текст проекта обсудили с международными партнёрами, в частности экспертами из Великобритании, Германии и ЕС. Он поручил правительственным чиновникам представить закон всем партнёрам и привлечь необходимую экспертизу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Европейский союз готов выделять средства, чтобы европейские страны смогли усилить собственную оборону и одновременно поддержать Украину. разведки, но и изменение политических настроений не только в США.