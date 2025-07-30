У Києві є ціла "тріада" вулиць, що надихають: де вони знаходяться і як називаються (карта)

Уявіть, що ваша адреса — це не просто набір цифр і назв, а справжня мантра успіху. В Києві є така

У районі Жуляни Голосіївського району столиці існує особлива "тріада" вулиць, назви яких звучать як справжня формула життєвого успіху. Творча, Успішна та Щаслива — ці три вулиці не просто географічно розташовані поруч, а й створюють символічний простір позитиву в сучасному Києві.

Рідко де в українській столиці можна знайти настільки гармонійне поєднання топонімів, що разом складають цілу життєву філософію. Якщо йти цими вулицями послідовно, то маршрут можна вибудувати так: спочатку знайти натхнення на Творчій, потім досягти мети на Успішній і врешті прийти до щастя на Щасливій.

Історія появи позитивних назв

Всі три назви з'явилися одночасно у 2008 році, коли територію активно забудовували індивідуальними житловими будинками. Це був свідомий вибір Київради, яка на прохання місцевих забудовників і громади вирішила відійти від традиційного іменування вулиць на честь відомих діячів чи історичних подій.

Творча вулиця раніше мала проєктний назву "Московська 1", а Щаслива — "Вільямса 2". Перейменування стало частиною більшої ініціативи щодо створення позитивної топоніміки району — поруч з'явилися й інші "мотиваційні" назви.

Витяг з рішення Київради

Атмосфера садибного життя

Усі три вулиці характеризуються спокійною малоповерховою забудовою. Тут переважають сучасні котеджі з охайними парканами, маленькими садами й доглянутими газонами. Ця "домашня" атмосфера ще більше підсилює позитивний зміст назв і створює особливий мікроклімат життєвого оптимізму.

Кожна з вулиць має свою символіку:

Творча вулиця нагадує про мистецтво, креативність і винахідливість — важливі частини активної громади та комфортного середовища.

нагадує про мистецтво, креативність і винахідливість — важливі частини активної громади та комфортного середовища. Успішна вулиця символізує досягнення цілей і розвиток, підкреслюючи можливості району для реалізації життєвих планів.

символізує досягнення цілей і розвиток, підкреслюючи можливості району для реалізації життєвих планів. Щаслива вулиця відображає прагнення створити комфортне щасливе житло для мешканців, поєднуючись з атмосферою радості та позитиву.

Транспортна доступність

Попри камерну атмосферу приватної забудови, тріада вулиць має добру транспортну доступність. Найближча станція метро — "Васильківська", звідки курсують автобуси, тролейбуси та маршрутні таксі. Також поблизу розташовані дві залізничні станції: Київ-Волинський і Київ-Деміївський.

Ця тріада вулиць є яскравим прикладом того, як сучасна топоніміка може не лише позначати місця на карті, а й надихати, мотивувати і створювати особливу атмосферу району. У час, коли позитивні емоції особливо важливі для українців, такі символічні назви набувають додаткового значення і стають справжніми маяками оптимізму в столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про останню вулицю Києва. В неї також дуже поетична назва.