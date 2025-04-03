Це найдовша вулиця Києва і головна транспортна артерія лівобережжя: де вона знаходиться (фото)

Магістраль із багатою історією, яка починалася як Чернігівське шосе, сьогодні є частиною міжнародних автошляхів та важливою транспортною артерією із значним культурним та історичним спадком

Броварський проспект, розташований у Києві, є найдовшою вулицею міста, протяжністю близько 13,5 кілометрів. Ця магістраль з'єднує столицю України з містом Бровари, що лежить на лівому березі Дніпра.

Проспект пролягає від мосту Метро через Дніпро до межі міста Бровари, де він переходить у Київську вулицю. "Телеграф" розповість цікаве про нього.

Історія Броварського проспекту

Броварський проспект має багату історію, яка сягає початку XX століття. Спочатку він був відомий як Чернігівське шосе, яке було частиною дороги до Чернігова. У 1920-х роках його перейменували на Броварське шосе, а пізніше, у 1940-х роках, знов повернули цю назву. У другій половині XX століття, зокрема з 1973 року, проспект набув сучасної назви, хоча до цього мав інші назви, такі як проспект Першого Травня та проспект 60-річчя Жовтня.

Трамвайна Лінія

З 1912 по 1941 роки проспектом пролягала трамвайна лінія, яка сполучала Поштову площу з містом Бровари. Ця лінія була частиною Дарницького бензотрамвая, який з'єднував правий берег Дніпра з лівобережними селами та містами, зокрема Броварами. Трамвайна лінія була відкрита у 1913 році після завершення будівництва ділянки від Микільської слобідки до Броварів. Бензиномоторні вагони використовувалися до початку 1920-х років, коли лінію було електрифіковано у 1926 році. Маршрут №23 "Микільська слобідка — Бровари" був одним з найважливіших на лівобережжі Києва, забезпечуючи транспортне сполучення між Києвом та Броварами.

Значення та Інфраструктура

Броварський проспект не лише є найдовшою вулицею Києва, але й важливою транспортною артерією. Він входить до складу міжнародної траси М01, яка з'єднує Київ з Черніговом та іншими містами України. Проспект також є частиною європейських автомобільних маршрутів E95 та E101. Уздовж нього розташовані кілька метро-станцій Святошинсько-Броварської лінії, а також залізничні станції. Зокрема, проспект проходить через мікрорайони Микільська слобідка та Лівобережний масив, де розташовані численні житлові будинки та промислові підприємства.

Культурне значення

Проспект проходить через історичні місця Києва, такі як лісовий масив Биківня, де розташований меморіальний парк Биківнянські могили. Ця територія має велике значення для України як місце масових поховань жертв політичних репресій. Також на території проспекту знаходиться Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.

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