Це остання вулиця Києва і в неї дуже поетична назва: де вона знаходиться (карта)

Це невелика, але надзвичайно атмосферна вулиця, що зберігає у своїй архітектурі та плануванні дух дачного передмістя кінця XIX століття

Серед багатьох вулиць київського Святошина особливе місце займає Живописна. Вона має поетичну назву та не менш романтичну історію.

Виникнувши наприкінці XIX століття як частина амбітного проєкту Святошинських дач, ця вулиця пройшла шлях від елітного дачного селища до затишного міського району, зберігши при цьому свій унікальний характер та атмосферу. "Телеграф" розповість про неї докладніше

Від дачного селища до міської вулиці

Живописна вулиця з'явилася наприкінці XIX — на початку XX століття як частина амбітного проєкту Святошинських дач. У 1897 році тут було засноване дачне селище, для якого виділили близько 250 гектарів землі. Майже 450 ділянок здавали в оренду на 99 років — досить тривалий термін для того часу.

Розвиток селища був ретельно спланований. Кооператив "Товариство сприяння благоустрою Святошин" розробив типові проєкти дачних будинків з 2-8 кімнатами, що мали створити гармонійний архітектурний ансамбль. Інфраструктура також розвивалася швидкими темпами: у 1901 році відкрилася залізнична станція, а у 1900-1901 роках з'явилася вузькоколійна трамвайна лінія, що з'єднувала Святошин з центром Києва.

Вулиця з кількома іменами

Спочатку сучасна Живописна вулиця мала зовсім інші назви — Борщагівська та паралельно 5-та Просіка. Цікаво, що вона була об'єднана з нинішньою Чорнобильською вулицею та частиною вулиці Михайла Котельникова. Лише у 1965 році вулиця отримала свою поетичну назву — Живописна, що якнайкраще відображає її характер.

Старе фото Сваятошина

Унікальне розташування

Сьогодні Живописна вулиця простягається від Берестейського проспекту до вулиці Михайла Котельникова, з прилученням вулиць Львівської та Верховинної. Особливістю її розташування є те, що вона пролягає вздовж мальовничого ставка і фактично є останньою вулицею Святошина з боку краю міста.

Забудова вулиці була переважно малоповерхова і садибна, що створювало неповторну затишну атмосферу і нагадує про дачне минуле району. Сьогодні тут з'являються нові ЖК, але це й досі тиха вулиця з садами та краєвидом на водойму.

Ставок поблизу вул. Жвописої

Сучасна Живописна вулиця зберігає свій історичний характер і залишається однією з найбільш привабливих для проживання вулиць Святошинського району. Тут панує особлива атмосфера спокою та затишку, що так цінується мешканцями великого міста.

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