Глава суду купив преміальний кросовер та отримав велику зарплату: що цікавого у його декларації
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Майже півмільйона гривень суддя отримав від продажу рухомого майна
Голова Яворського районного суду Львівської області Юрій Колтун у 2024 році купив преміальний кросовер та отримав дохід у розмірі майже 1,5 млн гривень.
Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У документі зазначено, що Колтун має власну квартиру у Львові, яку він купив у 2017 році за 891 тисячу гривень.
Також у Львові він має квартиру у спільній власності з Оксаною Колтун та Ігорем Колтуном.
У графі транспортних засобів наголошується, що у 2024 році Колтун придбав автомобіль Audi Q5 2014 року випуску за 646 300 гривень.
Заробітна плата Колтуна минулого року склала 1 075 110 гривень. Ще 400 000 гривень він отримав прибуток від продажу рухомого майна.
Готівкою суддя зберігає 250 000 гривень та 19 000 доларів. На банківських рахунках він має 20 575 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Господарського суду Дніпропетровської області Юрій Первушин у 2024 році придбав дорогий автомобіль та отримав мільйонну зарплату. Але попри високі доходи у його декларації є цікаві моменти.