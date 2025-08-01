Глава суду купив преміальний кросовер та отримав велику зарплату: що цікавого у його декларації

Майже півмільйона гривень суддя отримав від продажу рухомого майна

Голова Яворського районного суду Львівської області Юрій Колтун у 2024 році купив преміальний кросовер та отримав дохід у розмірі майже 1,5 млн гривень.

Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У документі зазначено, що Колтун має власну квартиру у Львові, яку він купив у 2017 році за 891 тисячу гривень.

Також у Львові він має квартиру у спільній власності з Оксаною Колтун та Ігорем Колтуном.

Яке майно має суддя Юрій Колтун. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів наголошується, що у 2024 році Колтун придбав автомобіль Audi Q5 2014 року випуску за 646 300 гривень.

Яка машина в судді Юрія Колтуна. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата Колтуна минулого року склала 1 075 110 гривень. Ще 400 000 гривень він отримав прибуток від продажу рухомого майна.

Скільки заробляє суддя Юрій Колтун. Фото: скріншот декларації

Готівкою суддя зберігає 250 000 гривень та 19 000 доларів. На банківських рахунках він має 20 575 гривень.

Скільки грошей тримає суддя Юрій Колтун. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Господарського суду Дніпропетровської області Юрій Первушин у 2024 році придбав дорогий автомобіль та отримав мільйонну зарплату. Але попри високі доходи у його декларації є цікаві моменти.