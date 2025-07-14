Засіки українського судді швидко розпухають від дорогих покупок: що цікавого у його декларації

Суддя з дружиною обзавелися автопарком та житлом

Сімейство судді Луцького міськрайонного суду Вячеслава Покидюка останнім часом робить дорогі покупки. При цьому під "матрацом" зберігає чималі суми.

Про це стало відомо із декларації судді за 2024 рік.

Вячеслав Покидюк

У документі зазначено, що у 2023 році Покидюк разом із дружиною стали щасливими володарями (загальна приватна власність по 33,3%) великого приватного будинку (333 квадрати) та земельної ділянки (1000 квадратів) у селі Забороль, що у Луцькій області. Там вони проживають разом із дітьми — сином Владеславом та донькою Діаною.

Цього ж року дружина Покидюка обзавелася автомобілем Opel Insignia за, як зазначається, за 600 тисяч гривень. А вже наступного, 2024 року і сам Покидюк став володарем Volkswagen E-Golf за 480 тисяч гривень.

Заробіток

Лише за 2024 рік суддя Покидюк заробив 1 мільйон 277 тисяч гривень, а його дружина отримала майже 6 мільйонів доходів від підприємницької діяльності. При цьому сім’я активно користується соцвиплатами від держави: 4 тисячі гривень "зимової підтримки", 28 тисяч як ВПО, 35 тисяч гривень пенсії (дружина), виплата соцстрахування у розмірі 44 тисячі (дружина) та 61 гривня нацкешбеку (дружина).

Грошові активи

Під "матрацом" Покидюк має близько мільйона гривень (у доларах та гривнях), а його дружина близько двох мільйонів (у доларах та гривнях).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє та чим володіє суддя Окружного адміністративного суду Києва Клочкова Наталія Вікторівна.