Розкішне життя: суддя Верховного суду купив нове елітне авто та заробив мільйони

У судді тепер є два автомобілі Audi

Суддя Верховного суду Володимир Соколов у 2024 році обзавівся дорогим автомобілем. А його загальний прибуток перевищив 6 мільйонів гривень.

Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про майно та доходи Соколова.

У документі зазначено, що у власності судді є квартира у Харкові та гараж у Сумах. Також з 2019 року він орендує квартиру у Києві.

Чим володіє суддя Володимир Соколов. Фото: скріншот декларації

Чим володіє суддя Володимир Соколов? Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що Соколов має два автомобілі. Перший – Audi Q5 2019 року випуску, який суддя придбав у 2021 році за 1 296 000 гривень. Другий – Audi Q5 2023 року випуску, який Соколов придбав у 2024 році за 2 050 000 гривень.

Суддя Володимир Соколов купив машину 2024 року. Фото: скріншот декларації

За 2024 рік заробітна плата судді становила 4762521 грн. Також він отримав 1 350 000 як дохід від відчуження рухомого майна.

Яка зарплатня у судді Володимира Соколова. Фото: скріншот декларації

Зазначається, що Соколов зберігає готівкою 215 000 доларів та 120 гривень. А його дружина – 40 000 гривень та 4 000 доларів. На банківських рахунках у судді є загалом 1 410 238 гривень та 28 114 доларів. Його дружина на банківських рахунках має 5 214 гривень.

Скільки грошей тримає суддя Володимир Соколов Фото: скріншот декларації

Що відомо про Володимира Соколова

Володимир Соколов народився 1981 року.

1998 – 2003 – навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого здобув кваліфікацію юрист.

2002 – 2003 – навчався у Харківській державній академії міського господарства здобув кваліфікацію економіст.

2003 – 2004 – помічник судді Господарського суду Сумської області.

2004 – 2005 – працював у органах місцевого самоврядування.

2005 – 2007 – працював у приватному секторі.

2007 – 2008 – займався адвокатською діяльністю.

2008 – 2019 – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

З 2008 – обіймав адміністративну посаду заступника голови Сумського окружного адміністративного суду.

Володимир Соколов Фото: Судова влада України

2019 – Указом Президента України призначено на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що черкаський суддя за рік купив квартиру та машину загальною вартістю понад 4,5 млн гривень. Стали відомі цікаві деталі його декларації.