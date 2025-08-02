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Розкішне життя: суддя Верховного суду купив нове елітне авто та заробив мільйони

Автор
Анастасія Мокрик
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Що відомо із декларації Володимир Соколова
Що відомо із декларації Володимир Соколова. Фото Колаж "Телеграфу"

У судді тепер є два автомобілі Audi

Суддя Верховного суду Володимир Соколов у 2024 році обзавівся дорогим автомобілем. А його загальний прибуток перевищив 6 мільйонів гривень.

Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про майно та доходи Соколова.

У документі зазначено, що у власності судді є квартира у Харкові та гараж у Сумах. Також з 2019 року він орендує квартиру у Києві.

Яке майно є у судді Володимира Соколова
Чим володіє суддя Володимир Соколов. Фото: скріншот декларації
Яке майно є у судді Володимира Соколова
Чим володіє суддя Володимир Соколов? Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що Соколов має два автомобілі. Перший – Audi Q5 2019 року випуску, який суддя придбав у 2021 році за 1 296 000 гривень. Другий – Audi Q5 2023 року випуску, який Соколов придбав у 2024 році за 2 050 000 гривень.

Яка машина у судді Володимира Соколова
Суддя Володимир Соколов купив машину 2024 року. Фото: скріншот декларації

За 2024 рік заробітна плата судді становила 4762521 грн. Також він отримав 1 350 000 як дохід від відчуження рухомого майна.

Скільки заробляє суддя Володимир Соколов
Яка зарплатня у судді Володимира Соколова. Фото: скріншот декларації

Зазначається, що Соколов зберігає готівкою 215 000 доларів та 120 гривень. А його дружина – 40 000 гривень та 4 000 доларів. На банківських рахунках у судді є загалом 1 410 238 гривень та 28 114 доларів. Його дружина на банківських рахунках має 5 214 гривень.

Які заощадження є у судді Володимира Соколова
Скільки грошей тримає суддя Володимир Соколов Фото: скріншот декларації

Що відомо про Володимира Соколова

Володимир Соколов народився 1981 року.

1998 – 2003 – навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого здобув кваліфікацію юрист.

2002 – 2003 – навчався у Харківській державній академії міського господарства здобув кваліфікацію економіст.

2003 – 2004 – помічник судді Господарського суду Сумської області.

2004 – 2005 – працював у органах місцевого самоврядування.

2005 – 2007 – працював у приватному секторі.

2007 – 2008 – займався адвокатською діяльністю.

2008 – 2019 – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

З 2008 – обіймав адміністративну посаду заступника голови Сумського окружного адміністративного суду.

Як виглядає суддя Володимир Соколов
Володимир Соколов Фото: Судова влада України

2019 – Указом Президента України призначено на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що черкаський суддя за рік купив квартиру та машину загальною вартістю понад 4,5 млн гривень. Стали відомі цікаві деталі його декларації.

Теги:
#Суддя #Зарплата #Доходи #Декларація #Володимир Соколов