Розкішне життя: суддя Верховного суду купив нове елітне авто та заробив мільйони
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У судді тепер є два автомобілі Audi
Суддя Верховного суду Володимир Соколов у 2024 році обзавівся дорогим автомобілем. А його загальний прибуток перевищив 6 мільйонів гривень.
Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про майно та доходи Соколова.
У документі зазначено, що у власності судді є квартира у Харкові та гараж у Сумах. Також з 2019 року він орендує квартиру у Києві.
У графі транспортних засобів зазначено, що Соколов має два автомобілі. Перший – Audi Q5 2019 року випуску, який суддя придбав у 2021 році за 1 296 000 гривень. Другий – Audi Q5 2023 року випуску, який Соколов придбав у 2024 році за 2 050 000 гривень.
За 2024 рік заробітна плата судді становила 4762521 грн. Також він отримав 1 350 000 як дохід від відчуження рухомого майна.
Зазначається, що Соколов зберігає готівкою 215 000 доларів та 120 гривень. А його дружина – 40 000 гривень та 4 000 доларів. На банківських рахунках у судді є загалом 1 410 238 гривень та 28 114 доларів. Його дружина на банківських рахунках має 5 214 гривень.
Що відомо про Володимира Соколова
Володимир Соколов народився 1981 року.
1998 – 2003 – навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого здобув кваліфікацію юрист.
2002 – 2003 – навчався у Харківській державній академії міського господарства здобув кваліфікацію економіст.
2003 – 2004 – помічник судді Господарського суду Сумської області.
2004 – 2005 – працював у органах місцевого самоврядування.
2005 – 2007 – працював у приватному секторі.
2007 – 2008 – займався адвокатською діяльністю.
2008 – 2019 – суддя Сумського окружного адміністративного суду.
З 2008 – обіймав адміністративну посаду заступника голови Сумського окружного адміністративного суду.
2019 – Указом Президента України призначено на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що черкаський суддя за рік купив квартиру та машину загальною вартістю понад 4,5 млн гривень. Стали відомі цікаві деталі його декларації.