Звичайний черкаський суддя за рік купив авто та машину за 4,5 млн: скільки ж він заробляє
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Крім нових покупок, суддя задекларував криптовалюту
Суддя Господарського суду Черкаської області Андріан Гладун минулого року обзавівся новою квартирою та машиною. А його зарплата при цьому склала понад півтора мільйони гривень.
Інформація про це була опублікована у декларації судді за 2024 рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів його сім’ї.
У володінні Гладуна є квартира у Києві, яку він купив у 2015 році за 999 216 гривень.
У графі транспортних засобів зазначено, що торік суддя купив автомобіль BMW 320i xDrive 2022 року випуску за 2011486 гривень. Його дружина володіє Jaguar I-Pace 2019 року випуску, який вона придбала у 2021 році за 1 667 800 грн.
Суддя також задекларував криптовалюту.
Заробітна плата Гладуна склала 1077258 гривень. Ще 118 337 гривень він отримав як проценти в одному банку і 769 грн — в іншому. Його доходи від відчуження рухомого майна становили 1 740 600 грн, 97 2031 грн та 120 000 грн. Його дружина отримала 1230000 гривень від відчуження нерухомого майна.
Готівкою суддя має заощадження у розмірі 223 738 гривень і 3 000 доларів. А в його дружини — 1 340 000 гривень.
Що відомо про суддю
2008 року закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Правознавство".
У серпні 2021 року був призначений суддею Господарського суду Черкаської області.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що львівський суддя Андрій Гулик здивував цифрами у декларації.