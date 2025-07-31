Звичайний черкаський суддя за рік купив авто та машину за 4,5 млн: скільки ж він заробляє

Крім нових покупок, суддя задекларував криптовалюту

Суддя Господарського суду Черкаської області Андріан Гладун минулого року обзавівся новою квартирою та машиною. А його зарплата при цьому склала понад півтора мільйони гривень.

Інформація про це була опублікована у декларації судді за 2024 рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів його сім’ї.

У володінні Гладуна є квартира у Києві, яку він купив у 2015 році за 999 216 гривень.

Яке майно має суддя Гладун. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що торік суддя купив автомобіль BMW 320i xDrive 2022 року випуску за 2011486 гривень. Його дружина володіє Jaguar I-Pace 2019 року випуску, який вона придбала у 2021 році за 1 667 800 грн.

Яка машина у судді Гладуна? Фото: скріншот декларації

Суддя також задекларував криптовалюту.

Суддя Андрін Гладун задекларував криптовалюту

Суддя Андрін Гладун задекларував криптовалюту

Суддя Андрін Гладун задекларував криптовалюту

Заробітна плата Гладуна склала 1077258 гривень. Ще 118 337 гривень він отримав як проценти в одному банку і 769 грн — в іншому. Його доходи від відчуження рухомого майна становили 1 740 600 грн, 97 2031 грн та 120 000 грн. Його дружина отримала 1230000 гривень від відчуження нерухомого майна.

Скільки заробив за 2024 рік суддя Андріан Гладун. Фото: скріншот декларації

Готівкою суддя має заощадження у розмірі 223 738 гривень і 3 000 доларів. А в його дружини — 1 340 000 гривень.

Скільки заощаджень у Андріана Гладуна. Фото: скріншот декларації

Що відомо про суддю

2008 року закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Правознавство".

У серпні 2021 року був призначений суддею Господарського суду Черкаської області.

Андріан Гладун. Фото: "Адвокати України"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що львівський суддя Андрій Гулик здивував цифрами у декларації.