Трамп назвав ціну нафти, яка зупинить війну в Україні: чи це реально

Кожен четвертий карбованець у бюджеті РФ — від продажу нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що низькі ціни на енергоресурси здатні змусити Путіна зупинити війну в Україні. На його думку, для досягнення такого результату ціни на нафту мають опуститись на 10 доларів.

"Телеграф" розбирався в тому, чи реалістичний прогноз президента США.

Трамп ховає економіку РФ

5 серпня президент США Дональд Трамп в інтерв’ю CNBC висловив упевненість, що падіння цін на нафту "ще на $10 за барель" може "змусити" Росію припинити війну проти України.

" Якщо ціна на енергоносії впаде досить низько, Путін припинить вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на нафту знизиться ще на 10 доларів за барель, він не матиме вибору, тому що його економіка жахлива", — сказав Трамп.

На цьому тлі Трамп також заявив, що Індія може мати справу з підвищенням митних тарифів.

Минулого тижня президент США говорив, що накладе 25% мито на товари з Індії, а також додатковий імпортний податок через те, що Індія купує російську нафту.

"Я думаю, що протягом наступних 24 годин я значно підвищу це мито, тому що вони купують російську нафту, вони підживлюють військову машину. І якщо вони це робитимуть, то я не буду задоволений", — Трамп

Скільки зараз коштує російська нафта

За даними з російських джерел, ціна на нафту марки Urals зараз знаходиться на позначці 65 доларів за барель.

Довідка: Urals – це російська експортна нафтова суміш, яка є основним експортним сортом Росії.

Ціни на нафту серпень 2025

Чому нафта важлива для Росії і чи правий Трамп

За оцінками ЗМІ, від неї залежить кожен четвертий карбованець у скарбниці РФ. А скарбниця ця, до речі, 2025 року зіткнулася з обвальним падінням нафтогазових доходів. Російський бюджет на 2025 рік розраховувався, виходячи з ціни 6700 рублів за барель, а після корекції у травні – на основі скромніших 5300 рублів. Тобто навіть із нинішніми показниками російський бюджет зазнає серйозного навантаження.

Політолог та спеціаліст зі стратегічних комунікацій Максим Гардус у коментарі "Телеграфу" пояснив, що російський бюджет на 35-40% формується з доходів від експорту вуглеводнів. При цьому 30-35% видатків йде на війну.

"Логіка проста — чим менше грошей, тим менше здібностей вести війну", — Гардус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як атаки на НПЗ підривають економіку та довіру росіян до влади.