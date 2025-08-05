Трамп назвал цену нефти, которая остановит войну в Украине: реально ли это

Каждый четвертый рубль в бюджете РФ — от продажи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что низкие цены на энергоресурсы способны заставить Путина остановить войну в Украине. По его мнению, для достижения такого результата цены на нефть должны опуститься на 10 долларов.

"Телеграф" разбирался в том, реалистичен ли прогноз президента США.

Трамп хоронит экономику РФ

5 августа президент США Дональд Трамп в интервью CNBC высказал уверенность, что падение цен на нефть "еще на $10 за баррель" может "заставить" Россию прекратить войну против Украины.

"Если цена на энергоносители упадет достаточно низко, Путин прекратит убивать людей. Это будет хорошо, даже если гибнут его собственные люди в Украине. Но Путин прекратит убивать людей. Если цена на нефть снизится еще на 10 долларов за баррель, у него не будет выбора, потому что его экономика ужасна", — сказал Трамп.

На этом фоне Трамп также заявил, что Индия может столкнуться с повышением таможенных тарифов.

На прошлой неделе президент США говорил, что наложит 25% пошлину на товары из Индии, а также дополнительный импортный налог из-за того, что Индия закупает российскую нефть.

"Я думаю, что в течение следующих 24 часов я значительно повышу эту пошлину, потому что они покупают российскую нефть, они подпитывают военную машину. И если они будут это делать, то я не буду доволен", — Трамп

Сколько сейчас стоит российская нефть

Согласно данным из российских источников, цена на нефть марки Urals в настоящий момент находится на отметке 65 долларов за баррель.

Справка: Urals — это российская экспортная нефтяная смесь, которая является основным экспортным сортом России.

Цены на нефть август 2025

Почему нефть важна для России и прав ли Трамп

По оценкам СМИ, от неё зависит каждый четвертый рубль в казне РФ. А казна эта, к слову, в 2025 году столкнулась с обвальным падением нефтегазовых доходов. Российский бюджет на 2025 год рассчитывался, исходя из цены 6700 рублей за баррель, а после коррекции в мае – на основе более скромных 5300 рублей. То есть даже с нынешними показателями российский бюджет испытывает серьезную нагрузку.

Политолог и специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус в комментарии "Телеграфу" объяснил, что российский бюджет на 35-40% формируется из доходов от экспорта углеводородов. При этом 30-35% расходов идет на войну.

"Логика проста — чем меньше денег, тем меньше способностей вести войну", — Гардус.

Напомним, ранее мы писали о том, как атаки на НПЗ подрывают экономику и доверие россиян к власти.