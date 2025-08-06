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Генерал Апостол про військових із КНДР: "М’ясо" з промитими мізками не можна недооцінювати

Автор
Ігор Тимофєєв
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Росіянам бракує власного "м'яса", тому у бій кидають північнокорейське
Росіянам бракує власного "м'яса", тому у бій кидають північнокорейське. Фото Колаж "Телеграфу"

Північні корейці покращили свої навички, каже командувач ДШВ

Для звільнення Курської області РФ від ЗСУ росіяни залучили війська КНДР. Північні корейці використовували тактику бойових дій 80-90-річної давнини, однак згодом з ними почали працювати російські військові, передаючи свої знання та навички.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив відмінності військових КНДР з нашими контрактниками.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, було весело спостерігати за північними корейцями під час їхніх перших спроб в штурмувати наші позиції.

— Як у фільмах про Другу світову: рота йде в наступ ланцюгом. А за ним розгортається мінометна батарея. Бригади їхні знищили. Звісно, вони вчились і були змушені адаптуватись до реалій сучасної війни, — каже генерал.

На його думку, у бійців з КНДР була не так супермотивація, як страх.

— Вони розуміли, що у випадку полону їхні родичі та близькі вдома будуть знищені, тому підривали себе гранатами. Вбивали себе, аби тільки не потрапити в полон, — згадує командувач ДШВ.

Він порівняв військових КНДР з нашими контрактниками, які стримували початок вторгнення РФ.

— З воєнної точки зору корейці не показали чогось надзвичайного або крутого. Наші контрактники зразка початку 2022 року на голову сильніші. Хоча справді ідеологія, промиті мізки і страх змушують корейців сунути "м’ясом" вперед. А в загальному вони покращили свої навички, і недооцінювати їх ми не можемо. Сюди входить: скільки їм років, скільки вони в армії та з якого підрозділу — це впливає на їхні дії на полі бою, — наголосив Герой України.

Коментуючи чергову поставку військових із КНДР і зміну технічного сприйняття ними війни в Україні, Олег Апостол зауважив:

— З ними точно працюють мо*калі. Росіяни передають їм певні навички, знання та вміння. Хоча технологічно північнокорейським військовим, звісно, далеко до нас, та й до пі*арів також.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", що російських військових готують лише два тижні, після чого кидають у бій, поки ті не загинуть.

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#КНДР #Корейці #Олег Апостол