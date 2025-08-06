На Сумщине врагу будет очень тяжело. Командующий ДШВ анонсировал две новые системы уничтожения оккупантов

ВСУ нужно немного ресурсов и времени для воплощения задуманного в жизнь

По состоянию на вторую половину июля 2025 года ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Сумской и Курской областях. А в будущем российских оккупантов ждут новые способы уничтожения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ ВСУ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, почему врагу будет очень тяжело.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

По его мнению, у ВСУ есть понимание, где нужно усилиться или нарастить усилия.

— Населенный пункт Андреевка уже освобожден, еще один освободим в ближайшее время. Ведется активная работа. (После того, как было записано это интервью, воинские части и подразделения Сил обороны Украины освободили поселок Кондратовка).– Ред.), — говорит командующий ДШВ.

Он отметил, что украинские военные постоянно работают не только над количественной компонентой, но и над качественным ростом.

— Например, изменили принцип ведения огня и есть хорошие результаты. Есть некоторые другие технологические новинки, но не буду раскрывать их врагу. Мы же понимаем, что оккупанты будут детально изучать это интервью, — говорит бригадный генерал.

По его словам, он готовит сразу два сюрприза оккупантам.

— Для одного у меня уже все есть, для другого нужно немного ресурсов и времени, но мы это планируем вот-вот реализовать. Если все удастся, врагу будет очень тяжело. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие килл-зоны (зоны поражения, в которых личный состав не может выжить и не может их пройти. — Ред.), что они будут умирать пачками. Если придут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", бывает ли главком Сырский на фронте.