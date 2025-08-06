Укр

На Сумщине врагу будет очень тяжело. Командующий ДШВ анонсировал две новые системы уничтожения оккупантов

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уничтоженный российский танк
Уничтоженный российский танк. Фото Getty Images

ВСУ нужно немного ресурсов и времени для воплощения задуманного в жизнь

По состоянию на вторую половину июля 2025 года ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Сумской и Курской областях. А в будущем российских оккупантов ждут новые способы уничтожения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ ВСУ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, почему врагу будет очень тяжело.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

По его мнению, у ВСУ есть понимание, где нужно усилиться или нарастить усилия.

— Населенный пункт Андреевка уже освобожден, еще один освободим в ближайшее время. Ведется активная работа. (После того, как было записано это интервью, воинские части и подразделения Сил обороны Украины освободили поселок Кондратовка).Ред.), — говорит командующий ДШВ.

Он отметил, что украинские военные постоянно работают не только над количественной компонентой, но и над качественным ростом.

— Например, изменили принцип ведения огня и есть хорошие результаты. Есть некоторые другие технологические новинки, но не буду раскрывать их врагу. Мы же понимаем, что оккупанты будут детально изучать это интервью, — говорит бригадный генерал.

По его словам, он готовит сразу два сюрприза оккупантам.

— Для одного у меня уже все есть, для другого нужно немного ресурсов и времени, но мы это планируем вот-вот реализовать. Если все удастся, врагу будет очень тяжело. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие килл-зоны (зоны поражения, в которых личный состав не может выжить и не может их пройти. — Ред.), что они будут умирать пачками. Если придут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", бывает ли главком Сырский на фронте.

Теги:
#Сумская область #Оккупанты #Российские оккупанты #Олег Апостол