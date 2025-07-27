Українські війська провели успішну операцію на Сумщині: "Телеграф" дізнався деталі

Українські війська просунулися на Сумщині

У Силах оборони України підтвердили, що населений пункт Кіндратівка на Сумщині було звільнено від російських сил. Згідно з даними з відкритих джерел, село знаходилося під контролем росіян з 6 червня.

Про це сказав у коментарі "Телеграфу" речник угруповання військ "Курськ", підполковник Ярослав Чепурний. Він додав, що продовжуються дії зі стабілізації ситуації.

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника — було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 27 липня російські пропагандисти повідомили про те, що 30-й мотострілковий полк було розгромлено в районі Кіндратівки, після чого окупанти вийшли із села. За їхньою інформацією, бої тепер йдуть за сусідню Андріївку.

Втім, за даними аналітичного ресурсу DeepState, Андріївка на 26 липня відзначена як звільнена.

Кіндратівка та Андріївка

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ нещодавно з’явилася інформація про те, що під час розмови президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа 4 липня, голова Білого дому натякнув, що ЗСУ настав час перейти в атаку, оскільки вони не виграють війну сидячи в обороні.