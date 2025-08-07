Росіяни "приписують" його собі, хоча він із Одеси: де зараз фігурист Платов, який двічі переміг на Олімпійських іграх

Виступав фігурист під російським прапором

Євген Платов — українець, який двічі стояв на найвищій сходинці олімпійського п'єдесталу. Він — відомий фігурист. Росія називає спортсмена "своїм", але як завжди, забуває згадати, звідки він родом.

Олімпійське золото Платов отримав у 1994 та в 1998 роках. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Євгена Платова зараз.

Чому Росіяни називають Платова "своїм"

Хоч Євген і народився в Одесі, свою кар'єру він будував у Росії. Тренувався і виступав він під керівництвом російських тренерів і навіть представляв спортивні клуби Москви і на Олімпійських іграх виступав під прапором Росії.

Євген Платов родом із Одеси

Платов виступав у парі з Оксаною Гришук — саме з нею він і отримав золото на Олімпіаді 1994 в Ліллехаммері та 1998 року в Нагано. Разом вони стали чотириразовими чемпіонами світу (1994–1997) і триразовими чемпіонами Європи (1996–1998).

Євген Платов та Оксана Грищук

Де зараз Євген Платов

Після завершення змагань Платов вирішив стати тренером та хореографом. З 2002 по 2004 рік він працював у США — у Коннектикуті він навчав олімпійську чемпіонку Шизуку Аракаву.

Євген Платов

З 2005 року він тренував росіян — дует "Navka & Kostomarov" у Нью-Джерсі під час змагань. З 2007 року Платов самостійно тренував у Прінстоні та з 2009 року — у Монт-Лорелі, штат Нью-Джерсі. Нині, за даними Вікіпедії, Євген працює на ковзанці у Нью-Джерсі. Разом із дружиною він володіє мережею кафе і професійно займається гольфом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Олену Кулецьку — модель з України. Поки її рідний Харків обстрілюють, вона живе своє найкраще життя.