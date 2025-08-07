Живе своє краще життя, поки обстрілють її рідний Харків: де зараз модель Олена Кулецька

Вона крутила роман із Міккі Рурком і нібито зустрічалася з Дімою Біланом

Поки її рідний Харків здригається від вибухів, Олена Кулецька — модель, яка народилася в Україні, — продовжує жити і працювати у Росії і мовчить про війну в Україні. Її вважають російською моделлю, бо з підліткового віку вона обрала працювати на країну-агресорку і навіть зараз продовжує жити там своє найкраще життя.

Сьогодні, 7 серпня модель відзначає свій день народження. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив з'ясувати, що відомо про Олену Кулецьку зараз.

Що відомо про Олену Кулецьку

Кулецька народилася 7 серпня 1982 року в Харкові, але відома вона як російська модель і телеведуча через те, що багато років знімалася на пропагандистському телебаченні. До Москви вона переїхала у підлітковому віці і вступила там до університету. Вже на другому курсі вона почала зніматися у промо-акціях, що відкрило їй двері у модельний бізнес.

Згодом Кулецька стала співпрацювати з відомими брендами — Rolex, Helena Rubinstein, Nina Ricci, Graff, Mary Kay, Orbit, Також вона була обличчям рекламної кампанії RAFF і працювала з агентствами Group Model Management, IMG Paris, Louisa Models.

Олена Кулецька родом з України

Як телеведуча, вона відома через участь в шоу Trendy на MTV. Також Кулецька знялася у проєкті "Попелюшка 2.0" і брала участь у російському шоу "Танці з зірками". Тоді ці проєкти були відомі на російських телеканалах.

Саме тому і складається враження, що Кулецька — російська модель і телеведуча. Однак насправді вона українка, хоч і не згадує про це ні у соцмережах, ні на телебаченні.

У 2021 році у мережі ширилися чутки про роман Кулецької з росіянином Дімою Біланом. Їхні "стосунки" тривали понад 4 роки. Весь цей час співак і модель грали в ідеальну пару, а згодом навіть заговорили про весілля. Однак як виявилося згодом, їхні стосунки були просто піар-ходом.

Ходили чутки про роман Кулецької з Біланом

Тривалі стосунки Кулецької та Білана виявилися піар-ходом

Відомо, що Кулецька крутила роман із Міккі Рурком — голлівудським актором і зіркою "Залізної людини-2". Їхні стосунки тривали близько 8 місяців і він навіть зробив пропозицію українці, однак до одруження так і не дійшло.

Олена Кулецька і Міккі Рурк. Фото: Getty Images

Де зараз Олена Кулецька

Зараз Кулецька проживає своє найкраще життя і навіть не згадує про Україну та те, що її рідний Харків обстрілюють росіяни. Разом і чоловіком та дітьми вона продовжує жити в Москві. У квітні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Кулецька розповіла у соцмережах, що будує дім у Підмосков'ї. Для цього їй довелося продати квартиру у Парижі.

Олена Кулецька живе своє найкраще життя

У березні 2022 року, за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, Кулецька, ні слова не сказавши про війну, спокійно викладала свої фотки з поїздки до Дубай. Зараз Кулецька подорожує світом і звісно ж, викладає знімки зі своїх лакшері поїздок.

