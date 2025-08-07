Выступал фигурист под русским флагом

Евгений Платов — украинец, дважды стоявший на самой высокой ступеньке олимпийского пьедестала. Он известный фигурист. Россия называет спортсмена "своим", но как всегда, забывает вспомнить, откуда он родом.

Олимпийское золото Платов получил в 1994 и 1998 годах. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Евгении Платове сейчас.

Почему россияне называют Платова "своим"

Хотя Евгений родился в Одессе, свою карьеру он строил в России. Тренировался и выступал он под руководством российских тренеров и даже представлял спортивные клубы Москвы и на Олимпийских играх выступал под флагом России.

Евгений Платов родом из Одессы

Платов выступал в паре с Оксаной Гришук — именно с ней он и получил золото на Олимпиаде в 1994 году в Лиллехаммере и в 1998 году в Нагано. Вместе они стали четырехкратными чемпионами мира (1994-1997) и трехкратными чемпионами Европы (1996-1998).

Евгений Платов и Оксана Грищук

Где сейчас Евгений Платов

После завершения соревнований Платов решил стать тренером и хореографом. С 2002 по 2004 год он работал в США – в Коннектикуте он учил олимпийскую чемпионку Шизуку Аракова.

Евгений Платов

С 2005 года он тренировал россиян — дуэт "Navka & Kostomarov" в Нью-Джерси во время соревнований. С 2007 года Платов самостоятельно тренировался в Принстоне и с 2009 года — в Монт-Лореле, штат Нью-Джерси. Сейчас, по данным Википедии, Евгений работает на катке в Нью-Джерси. Вместе с женой он владеет сетью кафе и профессионально занимается гольфом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об Елене Кулецкой — модели из Украины. Пока ее родной Харьков обстреливают, она живет свою лучшую жизнь.