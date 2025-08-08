Рус

На Волині помітили червонокнижного птаха: науковці кажуть, що це добрий знак (фото)

Катерина Шполянська
Підорлик малий
Підорлик малий. Фото Колаж "Телеграфу"

Завдяки таким польовим виїздам фахівці можуть своєчасно контролювати стан природних комплексів і підтримувати унікальну природу регіону

Днями працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" здійснили польовий виїзд для дослідження флори та фауни парку. У межах обстеження відвідали урочища Юзефин, Добра та Германівка, де проводили моніторинг стану природних угруповань та визначали наявність рідкісних видів.

Особливу увагу привернуло спостереження птаха Підорлика малого (Clanga pomarina) — рідкісного хижого птаха, занесеного до Червоної книги України. Один із цих птахів, за словами співробітників заповідника, був помічений у високому польоті над урочищем Добра. Цей вид є гніздовим на території парку, що робить такі спостереження вкрай цінними для збереження біорізноманіття.

Підорлик малий. Фото: Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща"

Підорлик малий: особливості виду

Підорлик малий — невеликий хижий птах родини Яструбові (Accipitridae). Довжина тіла птаха становить близько 57-64 см, розмах крил — приблизно 1,5 метра, а маса тіла — від 1200 до 1600 грамів. Оперення дорослого птаха буре, зверху голови й на шиї світліше, з характерною світлою смугою на надхвості. Молоді птахи мають темно-буре забарвлення з вохристою плямою на потилиці та білими плямами на крилах.

Поведінка та спосіб життя

Це моногамний перелітний вид, що гніздиться в листяних і мішаних лісах, особливо на вологих старих ділянках, які межують з луками, полями та болотами. Яйця відкладає у квітні, зазвичай 2 штуки, з насиджуванням близько 38-43 днів. Пташенята вилітають наприкінці липня — початку серпня. Зазвичай вилітає одне пташеня. Після сезону гніздування підорлики відлітають на зимівлю у вересні.

Харчування та роль у екосистемі

Підорлик малий живиться дрібними ссавцями, птахами, рептиліями та амфібіями. Полює як у лісовій місцевості, так і на відкритих просторах, полюючи на гризунів і наземних птахів. Полювання відбувається як у польоті, так і із засідки. Птах вбиває здобич дзьобом або душить кігтями, а більших тварин може переносити на значну відстань. Гнучкість в адаптації до різних типів полювання та середовищ є важливою особливістю цього виду. Підорлик малий є індикатором екологічної стабільності лісових екосистем, а його гніздування в парку свідчить про високий рівень збереженості природного середовища.

Підорлик малий
Підорлик малий

Значення Ківерцівського парку

Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" — це великий лісовий масив на південній межі Українського Полісся, площею понад 34 тисячі гектарів із пралісами дубових і сосново-дубових лісів, болотами різних типів та багатим біорізноманіттям. Працівники парку регулярно проводять моніторингові дослідження й у разі необхідності вживають заходів для охорони цього рідкісного виду. Завдяки таким польовим виїздам фахівці можуть своєчасно контролювати стан природних комплексів і підтримувати унікальну природу регіону.

Підорлик малий

Раніше "Телеграф" розповідав, на Львівщині виявили червонокнижну тварину. Цей рідкісний вид зникає в Україні.

