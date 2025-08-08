На Волыни заметили краснокнижную птицу: ученые говорят, что это хороший знак (фото)

Благодаря таким полевым выездам специалисты могут своевременно контролировать состояние природных комплексов и поддерживать уникальную природу региона

На днях работники Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща" совершили полевой выезд для исследования флоры и фауны парка. В рамках обследования посетили урочище Юзефин, Добра и Германовка, где проводили мониторинг состояния природных группировок и определяли наличие редких видов.

Особое внимание привлекло наблюдение птицы Пидорлика малой (Clanga pomarina) — редкой хищной птицы, занесенной в Красную книгу Украины. Одна из этих птиц, по словам сотрудников заповедника, была замечена в высоком полете над урочищем Добра. Этот вид гнездовой на территории парка, что делает такие наблюдения крайне ценными для сохранения биоразнообразия.

Малый подорлик. Фото: Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща"

Малый подорлик: особенности вида

Малый подорлик — небольшая хищная птица семьи Ястреба (Accipitridae). Длина тела птицы составляет около 57-64 см, размах крыльев – примерно 1,5 метра, а масса тела – от 1200 до 1600 граммов. Оперение взрослой птицы бурое, сверху головы и на шее светлее, с характерной светлой полосой на надхвосте. Молодые птицы имеют темно-бурую окраску с охристым пятном на затылке и белыми пятнами на крыльях.

Поведение и образ жизни

Это моногамный перелетный вид, гнездящийся в лиственных и смешанных лесах, особенно на влажных старых участках, граничащих с лугами, полями и болотами. Яйца откладывает в апреле, обычно 2 штуки, с насиживанием около 38-43 дней. Птенцы вылетают в конце июля — начале августа. Обычно вылетает один птенец. После сезона гнездования подорлики улетают на зимовку в сентябре.

Питание и роль в экосистеме

Малый подорлик питается мелкими млекопитающими, птицами, рептилиями и амфибиями. Охотится как в лесной местности, так и на открытых просторах, охотясь на грызунов и наземных птиц. Охота происходит как в полете, так и из засады. Птица убивает добычу клювом или душит когтями, а больших животных может переносить на значительное расстояние. Гибкость в адаптации к разным типам охоты и сред является важной особенностью этого вида. Малый подорлик является индикатором экологической стабильности лесных экосистем, а его гнездование в парке свидетельствует о высоком уровне сохранности природной среды.

Значение Киверцовского парка

Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща" — это большой лесной массив на южной границе Украинского Полесья, площадью более 34 тысяч гектаров с подснежниками дубовых и сосново-дубовых лесов, болотами разных типов и богатым биоразнообразием. Работники парка регулярно проводят мониторинговые исследования и при необходимости принимают меры по охране этого редкого вида. Благодаря таким полевым выездам, специалисты могут своевременно контролировать состояние природных комплексов и поддерживать уникальную природу региона.

