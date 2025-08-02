На Львівщині виявили червонокнижну тварину. Цей рідкісний вид зникає в Україні (фото)
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Він є одним з чотирьох видів роду ховрахів, що зустрічаються на території України
Крапчастий ховрах — рідкісний вид для України, виявлений у Львівській області. Зоологи підтвердили, що ці червонокнижні тварини мешкають на Львівщині.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Львівській області. Поблизу села Суховоля Бродівської міської громади, зоолог ЛНУ ім. І. Франка Ігор Дикий підтвердив факт існування оселища ховраха крапчастого.
Враховуючи охоронний статус виду, уповноважені органи планують розробку комплексу заходів для збереження місця його існування та забезпечення належного рівня охорони, — йдеться у повідомленні
Чому ховрах крапчастий зникає в Україні
Крапчастий ховрах (Spermophilus suslicus) є рідкісною твариною в Україні. Він занесений до Червоної книги України як зникаючий вид тварин.
В Україні ситуація з цим видом особливо критична. Раніше він був поширений майже по всьому Лівобережному Лісостепу, але в останні десятиліття встановлені лише окремі колонії.
Крапчастий ховрах є одним з чотирьох видів роду ховрахів, що зустрічаються на території України. Через значне скорочення популяції та ареалу поширення він потребує особливих заходів охорони.
На початок ХХІ ст. в України залишилося не більше тисячі дорослих особин, що розпорошені по кількох колоніях. Перш за все ховрахи зникають через безпосереднє винищення, а також через розорення цілинних ділянок.
Це — один з найменших за розмірами ховрахів
Довжина його тіла складає 17-26 см, хвіст менший ніж 1/4 довжини тіла. Важить тваринка до 0,5 кг. Має яскраве і строкате забарвлення спини з вираженими крапками на сірувато-буроватому або коричневому тлі.
Це осілий звір, що живе колоніями та на зиму впадає в сплячку. Ховрах селиться на цілинних ділянках, незайманих землях та на пасовищах. Їсть траву та насіння, однак не гидує великими комахами. Раз на рік у квітні самка народжує від 3 до 8 малят.
Раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь розповів "Телеграфу", з якою твариною в Україні плутають міфічну чупакабру. Насправді це хвора на коросту лисиця.