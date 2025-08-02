На Львівщині виявили червонокнижну тварину. Цей рідкісний вид зникає в Україні (фото)

Він є одним з чотирьох видів роду ховрахів, що зустрічаються на території України

Крапчастий ховрах — рідкісний вид для України, виявлений у Львівській області. Зоологи підтвердили, що ці червонокнижні тварини мешкають на Львівщині.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Львівській області. Поблизу села Суховоля Бродівської міської громади, зоолог ЛНУ ім. І. Франка Ігор Дикий підтвердив факт існування оселища ховраха крапчастого.

В Україні популяція крапчастого ховраха дуже скоротилася

Враховуючи охоронний статус виду, уповноважені органи планують розробку комплексу заходів для збереження місця його існування та забезпечення належного рівня охорони, — йдеться у повідомленні

Чому ховрах крапчастий зникає в Україні

Крапчастий ховрах (Spermophilus suslicus) є рідкісною твариною в Україні. Він занесений до Червоної книги України як зникаючий вид тварин.

Це - один з найменших за розмірами ховрахів

В Україні ситуація з цим видом особливо критична. Раніше він був поширений майже по всьому Лівобережному Лісостепу, але в останні десятиліття встановлені лише окремі колонії.

Тваринка виглядає дуже милою

Крапчастий ховрах є одним з чотирьох видів роду ховрахів, що зустрічаються на території України. Через значне скорочення популяції та ареалу поширення він потребує особливих заходів охорони.

На початок ХХІ ст. в України залишилося не більше тисячі дорослих особин, що розпорошені по кількох колоніях. Перш за все ховрахи зникають через безпосереднє винищення, а також через розорення цілинних ділянок.

Це — один з найменших за розмірами ховрахів

Довжина його тіла складає 17-26 см, хвіст менший ніж 1/4 довжини тіла. Важить тваринка до 0,5 кг. Має яскраве і строкате забарвлення спини з вираженими крапками на сірувато-буроватому або коричневому тлі.

Любить селитися подалі від людей

Це осілий звір, що живе колоніями та на зиму впадає в сплячку. Ховрах селиться на цілинних ділянках, незайманих землях та на пасовищах. Їсть траву та насіння, однак не гидує великими комахами. Раз на рік у квітні самка народжує від 3 до 8 малят.

Раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь розповів "Телеграфу", з якою твариною в Україні плутають міфічну чупакабру. Насправді це хвора на коросту лисиця.