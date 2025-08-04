В Чорнобилі помітили одного з найбільших хижих птахів Європі: фото із Зони відчуження

Орлани-білохвости уподобали нову територію для гніздування

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника, які патрулюють природу навколо села Оташів, зробили цікаве відкриття — біля дамби заболоченої меліоративної системи помітили молодого орлана, який не боявся підпускати людей досить близько до себе.

Це дозволяє припустити, що неподалік має бути гніздо цих величних птахів. Як зазначають орнітологи, хоча вони й часто користувалися цією дорогою, раніше не бачив орланів у цих місцях.

Так, після дощу їм вдалося побачити й дорослого орлана, який сидів на сосні всього за чотири метри від дороги. Птах був мокрий і виглядав знесиленим — злітати не поспішав. Ймовірно, він має проблеми з крилом.

Попри тривалі пошуки, знайти гніздо не вдалось через густоту лісу, яка значно ускладнювала огляд. Ймовірно, пошуки відновлять восени, коли частково опаде листя. Це гніздо могло б стати вже сімнадцятим підтвердженим місцем гніздування орлана-білохвоста на території заповідника, а наразі зафіксовано лише нову гніздову територію.

Що це за птахи

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) — один із найбільших хижих птахів Євразії з розмахом крил до 2,5 метра та вагою 4-7 кг. У дорослих птахів характерна риса — білий короткий клиновидний хвіст, тоді як молоді мають хвости темно-бурого кольору.

Орлан-білохвіст. Фото: Сегрій Домашевський

Ці птахи — денні хижаки, що найчастіше живуть поблизу водойм (річок, озер, боліт), де полюють на рибу, яка складає основу їх раціону. Вони також харчуються водоплавними птахами, дрібними ссавцями, а в періоди нестачі їжі можуть живитися падлом — особливо в зимовий час, коли до 29% їхнього меню складає мертва здобич. Орлани часто полюють на хворих або слабких тварин, рідко нападають на здорових.

Орлан-білохвіст. Фото: Сегрій Домашевський

Орлани-білохвости ведуть моногамний спосіб життя, формуючи пари, які зберігаються протягом усього життя. Вони будують великі, міцні гнізда з гілок, вистелені травою, які можуть використовуватись багато років і досягати 1,5–3 метрів у висоту та до двох метрів у діаметрі. Гнізда розташовуються переважно на високих деревах уздовж водойм, далеко від людських поселень

У 2025 році загальнонаціональний моніторинг гніздових територій орлана-білохвоста в Україні включав 40 таких ділянок, розподілених по Черкаській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Рівненській областях. Популяція в цілому стабільна, хоча деякі гнізда втрачені через те, що птахів турбують або пошкоджуються дерева.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Львівщині виявили червонокнижну тварину. Цей рідкісний вид зникає в Україні.