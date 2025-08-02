В Україні помітили павуків-хамелеонів: як вони виглядають та чи отруйні (фото)

Розмір самки досягає приблизно 1 сантиметра, самці ж — дещо менші

В Україні помітили цікавих павуків, здатних змінювати свій колір, ніби справжніх хамелеонів. Зокрема, у Кіровоградській області зафіксували павука-краба, відомого як Thomisus onustus.

Ці 8-лапі мають унікальну здатність підлаштовувати своє забарвлення під колір рослин, на яких вони мешкають. Про це "Телеграфу" розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук.

До прикладу, павук може ставати білим, якщо сидить на світлій поверхні, жовтим – на жовтій малині або зеленим – на зеленій.

Вищезгадані квіткові павуки можуть змінювати забарвлення з часом, підлаштовуючись під рослинність, яка їх оточує. Це — своєрідні хамелеони світу павуків.

Цей вид має характерне трикутне черевце з виразними кутами, а розмір самки досягає приблизно 1 сантиметра. Самці ж — помітно менші. З-поміж павуків-крабів, квіткові павуки, зазвичай живуть серед рослин і активно використовують маскування, щоб залишатися непоміченими для хижаків і здобичі.

Чим відомі такі павуки

Павук-краб Xysticus

Павуки-краби (Thomisidae) — родина аранеоморфних павуків, відомих здатністю маскуватися та полювати із засідки без використання павутини. Їх легко впізнати за довгими передніми ногами, які вони розставляють у сторони, готуючись до нападу. Найчастіше мешкають на квітах, корі дерев, у підстилці, де залишаються нерухомими, зливаючись із фоном. Укус небезпечний лише для комах, на які павуки полюють блискавично, вражаючи їх потужною отрутою.

Такі види 8-лапих показують, наскільки природа здатна дивувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшість павуків, які мешкають в Україні, мають отруйні залози — це необхідний інструмент для полювання. Проте для людини їхня отрута зазвичай не є небезпечною. Втім, у наших краях існує лише одна родина павуків, представники якої не мають отруйних залоз.