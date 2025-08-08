"Це вже не Курортне, а Погребальне": туристи масово відпочивають на пляжі, який може вбити будь-якої миті (відео)

Почуття самозбереження відсутнє повністю

Туристи в Одеській області продовжують відпочивати на пляжі, який може обвалитися в будь-який момент. У мережі з'явилося відео, де видно крутий обрив над місцем відпочинку людей.

Відео опублікували в одеському пабліку в соцмережах. На кадрах чітко видно, що спуск до пляжу проходить по крутому схилу з піску, який може обвалитися.

Небезпека очевидна і для коментаторів: "У людей зовсім відсутнє відчуття самозбереження. Як не шахед, так зсув. Можна пункт призначення знімати". "Просто безбашенні, відірвані, взагалі без гальм люди". Третій коментатор зазначив: "Це вже не Курортне, а Погребальне".

Відео зняте в селищі Курортне в Одеській області. Це популярне місце відпочинку серед туристів. Люди приїжджають сюди заради моря та пляжного відпочинку.

Селище розташоване на березі Чорного моря і щороку приймає тисячі відвідувачів. Попри очевидну небезпеку, люди продовжують тут відпочивати, не хвилюючись через те, що в будь-який момент їх може накрити багатотонна купа піску та каміння.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Росія продовжує знищувати Залізний порт. Українці згадують, яким він був раніше.