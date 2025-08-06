В Україні є своя "Мальта". Де знайти місце, яке може переплюнути відомі курорти світу

Чудова альтернатива морському відпочинку

На Миколаївщині є місце, яке здатне конкурувати з екзотичними курортами світу. Озеро Мальта, або як його ще називають — Олександрівський гранітний кар'єр,- справжня знахідка для туристів та і просто поціновувачів всього красивого. Максимальна глибина озера сягає 60 метрів, що дозволяє навіть заняття дайвінгом.

Ця унікальна водойма розташована у Вознесенському районі і є чудовою альтернативою морському узбережжю. Озеро розташоване на відстані 106 кілометрів від Миколаєва та приблизно 17,5 кілометрів від міста Вознесенськ. "Телеграф" розповідає, чим особливе це озеро і як до нього дістатися.

Чим особливе це озеро

Озеро Мальта

Колишній гранітний кар'єр перетворився на справжнє природне диво завдяки підземним водам. Поруч з селищем Олександрівка розташовані гранітні кар'єри, а також Олександрівський іхтіологічний заказник на Олександрівському водосховищі. Кришталево чиста вода озера має неймовірний блакитний відтінок, який нагадує тропічні лагуни.

Через значну глибину та прозорість води водойма є популярною серед дайверів. Також озеро приваблює фотографів та тих, хто шукає спокійний відпочинок на природі.

Мальта озеро

Як дістатися

Як дістатися до озера Мальта

Зазвичай туристичні групи організовують трансфери та супровід для відвідування цього місця, тому що найзручніший спосіб дістатися до озера Мальта — автомобілем. З Миколаєва потрібно їхати у напрямку Вознесенська. Від міста Вознесенськ до кар'єра залишається близько 18 кілометрів ґрунтовою дорогою (яка перебуває не у найкращому стані, тому між легковим авто та позашляховиком варто обрати останній).

Для тих, хто подорожує громадським транспортом, спочатку потрібно дістатися до Вознесенська. Від Вознесенська до озера можна добратися на таксі або приєднатися до організованих туристичних груп, які пропонують трансфер.

Як виглядає озеро Мальта

Нагадаємо, на Київщині є унікальне цілюще озеро. Його блакитну глину використовують для лікування.