Росія продовжує знищувати Залізний порт. Українці згадують, яким він був раніше (фото та відео)

Легендарний курорт важко впізнати

Залізний Порт у Херсонській області до російської окупації був одним з улюблених чорноморських курортів українців. Влітку там завжди було велелюдно, весело, яскраво та гарно.

Четверте літо курорт в окупації й росіяни занапастили його. Українці пам'ятають, яким це місце було до того, як туди прийшов ворог та діляться спогадами у мережі.

Яким був Залізний Порт до окупації

Це курортне село у Скадовському районі Херсонської області на узбережжі Чорного моря. Берегова лінія складає чотири кілометри. На західній околиці Залізного порту починаються території Чорноморського біосферного заповідника.

В сезон на пляжах важко було знайти вільне місце

До повномасштабної війни туди на відпочинок приїжджали люди з усієї України. У Залізному Порту було багато готелів, баз відпочинку, приватних садиб. Всі вони були забиті відпочивальниками.

У селі працювали різноманітні кафе та ресторанчики, а різноманітні смаколики продавалися на кожному кроці. Також був луна-парк та різні розваги — малювали татуювання, плели косички.

На курорті було безліч розваг

На пляжах не було де яблуку впасти. Популярними були різноманітні аква-атракціони: "банани", "плюшки", водні мотоцикли та інші розваги, які мали популярність серед туристів.

Як зараз виглядає Залізний Порт

За часи окупації в Залізному порту стало безлюдно та сумно. Людей немає, більшість баз відпочинку, готелів і торгових точок не працюють. Така ж сама ситуація із закладами харчування. Після окупації села Росією людей на пляжах практично немає, а самі вони занедбані.

У мережі показали свіжі відео з Залізного Порту. На кадри, зняті цього літа, боляче дивитися — людей немає, узбережжя всіяне водоростями. Складно повірити, що це — розпал сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупована росіянами Кирилівка. Пусті пляжі та вулиці нагадують зону відчуження на Азовському узбережжі, яку за собою залишала російська армія.