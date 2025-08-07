Росія продовжує знищувати Залізний порт. Українці згадують, яким він був раніше (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Легендарний курорт важко впізнати
Залізний Порт у Херсонській області до російської окупації був одним з улюблених чорноморських курортів українців. Влітку там завжди було велелюдно, весело, яскраво та гарно.
Четверте літо курорт в окупації й росіяни занапастили його. Українці пам'ятають, яким це місце було до того, як туди прийшов ворог та діляться спогадами у мережі.
Яким був Залізний Порт до окупації
Це курортне село у Скадовському районі Херсонської області на узбережжі Чорного моря. Берегова лінія складає чотири кілометри. На західній околиці Залізного порту починаються території Чорноморського біосферного заповідника.
До повномасштабної війни туди на відпочинок приїжджали люди з усієї України. У Залізному Порту було багато готелів, баз відпочинку, приватних садиб. Всі вони були забиті відпочивальниками.
У селі працювали різноманітні кафе та ресторанчики, а різноманітні смаколики продавалися на кожному кроці. Також був луна-парк та різні розваги — малювали татуювання, плели косички.
На пляжах не було де яблуку впасти. Популярними були різноманітні аква-атракціони: "банани", "плюшки", водні мотоцикли та інші розваги, які мали популярність серед туристів.
Як зараз виглядає Залізний Порт
За часи окупації в Залізному порту стало безлюдно та сумно. Людей немає, більшість баз відпочинку, готелів і торгових точок не працюють. Така ж сама ситуація із закладами харчування. Після окупації села Росією людей на пляжах практично немає, а самі вони занедбані.
У мережі показали свіжі відео з Залізного Порту. На кадри, зняті цього літа, боляче дивитися — людей немає, узбережжя всіяне водоростями. Складно повірити, що це — розпал сезону.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупована росіянами Кирилівка. Пусті пляжі та вулиці нагадують зону відчуження на Азовському узбережжі, яку за собою залишала російська армія.