Розпал сезону, а на пляжах ні душі: на що окупація перетворила популярний курорт (відео)

Село переживає не найкращі свої дні

Після початку російського вторгнення, багато українських курортних міст і сіл потрапили в окупацію і прийшли в запустіння. Наприклад, така доля спіткала Залізний Порт у Херсонській області, який раніше був одним із найпопулярніших місць для проведення літньої відпустки.

Новим відео звідти поділився telegram-канал "Типовий Кривий Ріг". На відеозаписі видно, що пляж зараз виглядає повністю занедбаним.

Те, що пляжем давно ніхто не користується, можна зрозуміти по викинутим на берег водоростям, які ніхто не прибирає. Також про це говорять і металеві конструкції, які місцями просто стирчать із піску.

На відео також видно, що в розпалі курортного сезону на пляжі зовсім нікого немає, крім автора відео.

Втім, це можна пояснити тим, що від Залізного Порту до Херсона лише 60 кілометрів, а до позицій ЗСУ трохи менше ніж 50 км. Тобто село можна вважати практично прифронтовим, а тому шанси натрапити на окупантів надто високі, щоб зайвий раз ризикувати йдучи до моря. До того ж акваторія Чорного моря зараз замінована, тому вода сама по собі приховує смертельну небезпеку.

Залізний Порт — Херсон

До окупації на пляжах було складно знайти місце через величезну кількість людей. Місцеві часто носили морепродукти, кукурудзу, прикраси, холодні напої та солодощі, що дозволяло їм добре заробити під час курортного сезону.

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