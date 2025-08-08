"Это уже не Курортное, а Погребальное": туристы массово отдыхают на пляже, который может убить в любой момент (видео)

Чувство самосохранения отсутствует полностью

Туристы в Одесской области продолжают отдыхать на пляже, который может рухнуть в любой момент. В сети появилось видео, где виден крутой обрыв над местом отдыха людей.

Видео опубликовали в одесском паблике в соцсетях. На кадрах четко видно, что спуск к пляжу проходит по крутому склону с песка, который может обвалиться.

Опасность очевидна и для комментаторов: "У людей совсем отсутствует чувство самосохранения. Как не шахед, так оползень. Можно пункт назначения снимать". "Просто безбашенные, оторванные, вообще без тормозов люди". Третий комментатор отметил: "Это уже не Курортное, а Погребальное".

Видео снято в поселке Курортное в Одесской области. Это популярное место отдыха среди туристов. Люди приезжают сюда ради моря и пляжного отдыха.

Поселок расположен на берегу Черного моря и ежегодно принимает тысячи посетителей. Несмотря на очевидную опасность, люди продолжают отдыхать здесь, не волнуясь о том, что в любой момент их может накрыть многотонная куча песка и камней.

Напомним, "Телеграф" писал, что Россия продолжает уничтожать Железный порт. Украинцы вспоминают, каким он был раньше.