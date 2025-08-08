У Києві є цікава мозаїка з Лобановським, про яку мало хто знає: де її побачити (фото, відео)

Тут поруч зображені Михайло Лобановський, Джон Леннон, Стів Джобс та Сергій Корольов

У самому центрі Києва прихована справжня мистецька таємниця — масштабна мозаїка, яка з першого погляду вражає не лише своїми розмірами, а й глибиною змісту. Цей винятковий арт-об’єкт — як вікно у світ великих ідей і досягнень, де класична техніка римської мозаїки зустрічається з диханням сучасності.

Вона знаходиться в ресторані GOST, розташованому на легендарному стадіоні "Олімпійський". Це сучасний заклад із мистецьким акцентом, який вражає своїм масштабом та глибиною змісту. Грандіозне мозаїчне панно завдовжки 35 метрів і завширшки 3 метри стало не просто декоративним елементом інтер'єру, а справжнім гімном людському генію та досягненням.

Шедевр класичної техніки

Панно створене у традиційній техніці римської мозаїки, де кожен шматочок смальти викладався вручну українськими майстрами з Colibri Mosaic. Ця кропітка робота надає твору особливої виразності та живого, динамічного характеру, коли тисячі дрібних елементів складаються в єдине масштабне полотно.

Така техніка виконання не лише демонструє високий рівень майстерності, а й підкреслює цінність хендмейд-мистецтва в епоху цифрових технологій. Кожен фрагмент смальти, ретельно підібраний за кольором та текстурою, створює неповторну гру світла та тіней.

Галерея видатних особистостей

Центральною ідеєю панно стало об'єднання видатних постатей сучасності, які стали символами прогресу та натхнення в різних сферах людської діяльності. Серед зображених — Михайло Лобановський, Джон Леннон, Стів Джобс, Сергій Корольов та інші знакові фігури.

Михайло Лобановський займає особливе місце в композиції як символ української спортивної слави. Легендарний тренер київського "Динамо" увійшов в історію не лише завдяки своїм тактичним інноваціям, а й як втілення непохитної волі до перемоги. Його присутність на панно в серці українського футболу — на НСК "Олімпійський" — має глибоке символічне значення.

Джон Леннон представляє світ мистецтва та музики, нагадуючи про силу творчості змінювати світ. Засновник The Beatles став іконою не лише рок-музики, а й миротворчого руху.

Стів Джобс уособлює технологічні інновації та підприємницький дух, який революціонізував сучасний світ. Співзасновник Apple довів, що технології можуть бути не лише функціональними, а й естетично досконалими.

Сергій Корольов — видатний авіаконструктор, "головний конструктор" радянської космічної програми, чиї досягнення відкрили людству дорогу в космос. Його включення до композиції підкреслює роль науки у формуванні майбутнього.

Філософія об'єднання

Унікальність проєкту полягає в тому, що образи різних епох та сфер діяльності об'єднані в єдиному просторі, створюючи діалог між спортом, мистецтвом, наукою та технологіями. Це нагадування про те, що видатні досягнення в будь-якій галузі мають спільні риси: наполегливість, креативність, прагнення до досконалості та готовність змінювати світ. Така концепція особливо актуальна для України, яка сьогодні шукає нові форми самовираження та утвердження власної ідентичності через культурні та мистецькі проєкти.

