Ви точно не бачили монумент з цього ракурсу: "Батьківщина-Мати" в Києві – справжній Трансформер

Секретна інженерія "Батьківщини-Мати"

"Батьківщина-Мати" — одна з найвеличніших скульптур світу, беззаперечний символ української стійкості і сили духу. Але окрім глибокого значення, яке вона несе для мільйонів українців, її конструкція — це справжній інженерний шедевр, що по праву можна порівняти з механізмом із фантастичного фільму про Трансформерів.

Якщо подивитися на креслення і технічні деталі конструкції, складається враження, що це не просто статична скульптура, а механічний велетень із рухливими частинами. Підвіски, висувний кран, кільцеві діафрагми і складна система ферм — вся ця "начинка" справді нагадує дизайн роботів зі світів наукової фантастики.

Металевий велетень на 108 метрів

Висота скульптури разом із мечем сягає 108 метрів — це одна з найвищих фігур у світі. З цієї висоти навіть спускається спеціальний висувний кран, який служить для обслуговування верхніх частин конструкції. Цей механізм працює майже як рука робота, яка може розгортатися і змінювати положення для проведення технічних робіт на недосяжній висоті.

Для порівняння: монумент вищий за Статую Свободи в Нью-Йорку (93 метри з постаментом) і поступається лише кільком гігантським скульптурам у світі, зокрема "Статуї Єдності" в Індії.

Панцир з "дихаючого" металу

Оболонка скульптури — це не просто зовнішній декоративний шар. Вона виконана з тонкостінного металу зі спеціальними температурно-деформаційними швами, які дозволяють конструкції "дихати" і розширюватися під впливом температурних коливань. Влітку метал може нагріватися до критичних температур, а взимку — стискатися від морозу.

Ці технологічні шви забезпечують довговічність і безпеку скульптури, функціонуючи як гнучкі суглоби в тілі механічного велетня. Без такої системи монумент просто не витримав би десятиліть українського клімату.

Скелет хмарочоса всередині статуї

Основний опорний каркас — це справжній металевий "скелет" з вертикальних ферм, які підтримують зовнішню оболонку. Технологія виготовлення нагадує сучасні конструкції хмарочосів: складна система підвісок, діафрагм і монтажних блоків дозволяє конструкції залишатися стійкою навіть під час сильних вітрів і можливих сейсмічних коливань.

Інженери розрахували навантаження таким чином, щоб монумент міг протистояти ураганним вітрам швидкістю до 200 км/год — показник, який перевищує параметри більшості житлових будівель.

Таємна підземна інфраструктура

У підставі скульптури, під рівнем землі, розташована шахта ліфта — незамінна частина для обслуговування та ремонту. Вона дозволяє дістатися до внутрішніх конструктивних елементів на висоті до 40 метрів, де розміщені технічні платформи і вузли кріплення.

Цей підземний "хід" робить скульптуру ще більш функціональною — технічний персонал може швидко піднятися всередину конструкції для проведення планових оглядів, ремонту освітлення чи інших технічних робіт. Такий підхід до проєктування був революційним для свого часу.

Архітектура поєднана з космічними технологіями

Проєкт "Батьківщина-Мати" народився в епоху, коли країна активно розвивала космічну програму і металургійну промисловість. Над монументом працювали інженери, які застосували найсучасніші на той час технології металевого будівництва. Деякі рішення в конструкції були запозичені з авіаційної та космічної індустрії.

Зокрема, система кріплення меча використовує принципи, схожі на ті, що застосовуються при монтажі антен космічних апаратів — конструкція повинна бути одночасно легкою, міцною і здатною витримувати екстремальні навантаження.

Можливо, саме ця технологічна досконалість і робить "Батьківщину-Мати" не лише символом пам'яті, а й символом інженерного генія. Монумент немов готовий в будь-який момент оживити й стати на захист країни — не лише як символ, а як справжній механічний захисник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за роки незалежності України сприйняття монумента значно змінилося. Якщо спочатку він був символом радянської "перемоги", то тепер багато хто вбачає в ньому схожість з Орантою із Софії Київської – захисницею міста та берегинею миру.