"Недостатньо доказів для арешту" — керівники НАБУ та САП прокоментували скандальну справу

Двоє співробітників НАБУ перебувають під вартою за звинуваченням у державній зраді

У п’ятницю, 8 серпня, керівники ключових антикорупційних органів України висловилися про резонансну справу щодо своїх співробітників, яких звинувачують у державній зраді. Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко закликали до повної прозорості та оприлюднення доказів, щоб українське суспільство могло отримати повну картину подій. Про це повідомляє "Телеграф".

"Наразі двоє співробітників перебувають під вартою, а ще троє мають підозри у злочинах, пов’язаних із дорожньо-транспортними порушеннями. Слідство триває", — поділився Кривонос.

Він додав, що у справі було розпочато два внутрішні службові розслідування, а також направлено запит до СБУ з проханням надати докази причетності підозрюваних до проросійських впливів.

"Вчора я отримав відповідь щодо одного з них, але мені не надали дозволу публічно розголошувати зміст документів. Я обов’язково звертатимусь за додатковими матеріалами і наполягатиму на їх оприлюдненні, адже не бачу причин приховувати їх від суспільства, колективу бюро та наших міжнародних партнерів", — сказав директор НАБУ.

Кривонос також нагадав про показовий випадок з керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександром Цивінським. Хоча він був переможцем конкурсу на посаду, його призначення кілька разів відкладали, через нібито наявність матеріалів і "безпекових ризиків", які спочатку також не були оприлюднені.

Зокрема йшлося про родичів Цивінського з російськими паспортами і деякі інші питання, що ставили під сумнів його призначення. Проте після поліграфу, офіційного листа СБУ, який підтвердив відсутність підстав для непризначення, а також через тиск громадськості, уряд змушений був 6 серпня 2025 року нарешті призначити його на посаду директора БЕБ.

"Ми очікуємо повної відкритості і у цій справі (щодо співробітників НАБУ — ред.). Якщо цього не станеться, треба перейти до цивілізованого формату слідства — звільнити співробітників і скасувати їх перебування під вартою", — заявив він.

Підтримку колезі висловив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Матеріали, оприлюднені у ЗМІ, є недостатніми для того, щоб тримати людей під вартою. Ці справи мають великий резонанс, і ми розуміємо, що вони пов’язані з цілеспрямованою атакою на антикорупційні органи", — пояснив Клименко.

Він хотів би побачити всі докази СБУ, щоб колектив САП і НАБУ переконалися у наявності неспростовних доказів. Слідство має продовжуватися, але з чіткою відповіддю на те, чому ці люди сидять у в’язниці, сказав він.

Клименко підкреслив, що нині у колективі поширена думка, ніби затримання — це помста через професійні розслідування співробітників НАБУ.

"Ми не можемо спростувати цю думку. Тому відкритість і прозорість — це найкращий шлях", — додав він.

Нагадаємо, один із затриманих, керівник міжрегіонального управління НАБУ Руслан Магамедрасулов, підозрюється у веденні бізнесу з Росією (продаж технічної коноплі до Дагестану), контактах із нардепом-втікачем Федором Христенком (партія ОПЗЖ), який пов’язаний з ФСБ.

22 липня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12414, який фактично обмежував незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Після масштабних протестів українців та негативної реакції міжнародних партнерів, 31 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт №13533, ініційований Зеленським, який відновив інституційну незалежність НАБУ та САП, усунув ризики недоцільного втручання Генпрокурора і гарантував їхню автономію.