Нерухомість у Луганську та нова машина: чим володіє затриманий НАБУ "слуга" Кузнєцов

Усього правоохоронці затримали чотирьох осіб

У суботу НАБУ та САП провели операцію із затримання фігурантів великої корупційної схеми. За даними ЗМІ, до неї причетний нардеп "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

Голова фракції "СН" Давид Арахамія у своєму telegram-каналі повідомив, що на період проведення розслідування його членство в партії буде припинено. Тим самим він підтвердив, що Кузнєцов є фігурантом цієї справи.

Хто він

За даними Чесно, Кузнєцов потрапив до Верховної Ради як мажоритарник, який переміг на виборах на 106 окрузі (Луганська область). До цього він був помічником нардепів Володимира Медяника (Партія Регіонів) та Григорія Шверка (на той час "Блок Петра Порошенка"), а також займався бізнесом.

Зі знакових законопроєктів він підтримував легалізацію медичного канабісу, а також заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Також Кузнєцов підтримував закон про НАБУ та САП, а також містобудівну реформу, яка зустріла сильний опір громадськості через те, що діяла на користь забудовників.

Декларація

У декларації, розміщеній на сайті НАЗК, йдеться, що Кузнєцов володіє декількома земельними ділянками та домогосподарством у Луганську та Станиці Луганській, також у його родини є квартира у Сєвєродонецьку. Усі три населені пункти нині перебувають під російською окупацією.

Нардеп орендує квартиру на 103 квадратні метри, а його дружина має в столиці земельну ділянку на 999 квадратних метрів. Там же сім’я будує дачу.

Чиновник задекларував три автомобілі, серед яких старі Volkswagen Transporter та Acura MDX 2006 та 2008 років випуску. У 2021 році нардеп все ж таки пересів на більш нову BMW G6X за більш ніж 2 мільйони гривень.

BMW G6X

До речі, дружина нардепа Аліна теж працює у парламенті. За даними ЗМІ, вона є помічницею іншого "слуги" — Олександра Кабанова. Примітно, що вона заробила за минулий рік більше за свого чоловіка. Якщо в Олексія Кузнєцова зарплата в Раді становила майже 802 тисячі гривень (майже 67 тисяч на місяць), то його дружина заробила 1,075 мільйона гривень (89,5 тисяч на місяць).

Подружжя також має 30 тисяч доларів готівкою і майже 200 тисяч гривень на різних рахунках у банках. Чиновник окремо задекларував годинники Jorg Hysek та Ulysse Nardin, але не вказував їх вартість.

Годинник нардепа

Як повідомлялося раніше, НАБУ повідомила, що чиновники укладали контракти на закупівлю БПЛА та РЕБ для військових за свідомо завищеними цінами, а потім повертали близько 30% їхньої вартості у вигляді "відкатів". У ЗМІ повідомили, що, крім Кузнєцова, до схеми були причетні голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай (ексглава Луганської ОВА) та начальник Рубіжанської міської адміністрації Андрій Юрченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про зловживання на будівництві фортифікацій у Сумській області і наскільки більшими могли бути розкрадання.