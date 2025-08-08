"Недостаточно доказательств для ареста" — руководители НАБУ и САП прокомментировали скандальное дело

Двое сотрудников НАБУ находятся под стражей по обвинению в государственной измене

В пятницу, 8 августа, руководители ключевых антикоррупционных органов Украины высказались о резонансном деле в отношении своих сотрудников, обвиняемых в государственной измене. Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко призвали к полной прозрачности и обнародованию доказательств, чтобы украинское общество могло получить полную картину событий. Об этом сообщает "Телеграф".

"Сейчас двое сотрудников находятся под стражей, а еще трое имеют подозрения в преступлениях, связанных с дорожно-транспортными нарушениями. Следствие продолжается", — поделился Кривонос.

Он добавил, что по делу было начато два внутренних служебных расследования, а также направлен запрос в СБУ с просьбой предоставить доказательства причастности подозреваемых к пророссийским влияниям.

"Вчера я получил ответ по одному из них, но мне не дали разрешения публично разглашать содержание документов. Я обязательно буду обращаться за дополнительными материалами и настаивать на их обнародовании, ведь не вижу причин скрывать их от общества, коллектива бюро и наших международных партнеров", — сказал директор НАБУ.

Кривонос также напомнил о показательном случае с руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александром Цивинским. Хотя он был победителем конкурса на должность, его назначение несколько раз откладывали, из-за якобы наличия материалов и "безопасных рисков", которые поначалу также не были обнародованы.

В частности, речь шла о родственниках Цивинского с российскими паспортами и некоторых других вопросах, которые ставили под сомнение его назначение. Однако после полиграфа, официального письма СБУ, подтвердившего отсутствие оснований для неназначения, а также из-за давления общественности, правительство вынуждено было 6 августа 2025 года наконец назначить его на должность директора БЭБ.

"Мы ожидаем полной открытости и по этому делу (по сотрудникам НАБУ — ред.). Если этого не произойдет, нужно перейти к цивилизованному формату следствия — уволить сотрудников и отменить их пребывание под стражей ", — заявил он.

Поддержку коллеге выразил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

"Материалы, обнародованные в СМИ, недостаточны для того, чтобы держать людей под стражей. Эти дела имеют большой резонанс, и мы понимаем, что они связаны с целенаправленной атакой на антикоррупционные органы ", — пояснил Клименко.

Он хотел бы увидеть все доказательства СБУ, чтобы коллектив САП и НАБУ убедились в наличии неопровержимых доказательств. Следствие должно продолжаться, но с четким ответом на то, почему эти люди сидят в тюрьме, сказал он.

Клименко подчеркнул, что сейчас в коллективе распространено мнение, что задержание — это месть из-за профессиональных расследований сотрудников НАБУ.

"Мы не можем опровергнуть это мнение. Поэтому открытость и прозрачность — это лучший путь", — добавил он.

Напомним, один из задержанных, руководитель межрегионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов, подозревается в ведении бизнеса с Россией (продажа технической конопли в Дагестан), контактах со сбежавшим нардепом Федором Христенко (партия ОПЗЖ), который связан с ФСБ.

22 июля 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №12414, фактически ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После масштабных протестов украинцев и негативной реакции международных партнеров 31 июля 2025 года Верховная Рада приняла новый законопроект №13533, инициированный Зеленским, который восстановил институциональную независимость НАБУ и САП, устранил риски нецелесообразного вмешательства Генпрокурора и гарантировал их автономию.