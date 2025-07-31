Дев'ять днів на зміну думки: хто з нардепів спершу обмежував НАБУ та САП, а потім відновлював незалежність

Під час другого голосування закон підтримали

Голосування Верховної Ради 22 та 31 липня неабияк привернули увагу широкої громадськості. Мова йде про прийняття двох версій закону щодо НАБУ та САП – перший закон значно обмежував їхні повноваження, другий – скасовував минулі нововведення та дещо змінював безпекову політику роботи органів.

Чималий інтерес викликало те, як депутати, які під час першого засідання голосували "за" ліквідацію незалежності НАБУ та САП, під час другого наголошували, що їхня діяльність, необтяжена контролем інших правоохоронних органів, є важливою.

"Телеграф" зібрав список народних обранців, які кардинально змінили свою думку всього протягом дев’яти днів. 22 липня прийняття закону підтримали 304 народних депутати.

"Слуга народа"

22 липня за перший закон проголосували 185 "слуг народу", 3 — проти, 4 — утрималися, 15 — не голосували, ще 24 були відсутні. 31 липня — 197 депутатів з фракції підтримали нову редакцію, яка частково повертала повноваження НАБУ і САП. Проти — жодного.

Із 231 депутата фракції "Слуга народу" 167 народних обранців спочатку підтримали законопроєкт, а вже 31 липня проголосували за новий закон, що скасовував попередні обмеження. Це становить приблизно 72.3% складу фракції.

Список депутатів фракції, які голосували "за" під час обох засідань:

Аліксійчук О.В. Ананченко М.О. Арахамія Д.Г. Арсенюк О.О. Бабак С.В. Бабій Р.В. Безгін В.Ю. Беленюк Ж.В. Березін М.Ю. Боблях А.Р. Богданець А.В. Богуцька Є.П. Божик В.І. Божков О.В. Бондаренко О.В. Бородін В.В. Брагар Є.В. Бужанський М.А. Булах Л.В. Бунін С.В. Вагнєр В.О. Васильєв І.С. Васюк О.О. Ватрас В.А. Вірастюк В.Я. Войцехівський В.О. Воронов В.А. Гайду О.В. Галайчук В.С. Галушко М.Л. Гевко В.Л. Герасименко І.Л. Герман Д.В. Гетманцев Д.О. Горбенко Р.О. Горенюк О.О. Горобець О.С. Гривко С.Д. Гринчук О.А. Гришина Ю.М. Грищенко Т.М. Гузенко М.В. Дануца О.А. Дирдін М.Є. Діденко Ю.О. Дмитрієва О.О. Драбовський А.Г. Дубнов А.В. Дунда О.А. Заблоцький М.Б. Забуранна Л.В. Завітневич О.М. Загоруйко А.Л. Задорожний А.В. Задорожній М.М. Заремський М.В. Заславський Ю.І. Захарченко В.В. Здебський Ю.В. Зуб В.О. Зуєв М.С. Іванов В.І. Калаур І.Р. Кальченко С.В. Камельчук Ю.О. Каптєлов Р.В. Касай Г.О. Касай К.І. Качура О.А. Кисилевський Д.Д. Кицак Б.В. Кінзбурська В.О. Кісєль Ю.Г. Клочко А.А. Ковальов А.В. Ковальчук О.В. Козак В.В. Козир С.В. Колєв О.В. Колюх В.В. Копанчук О.Є. Копиленко О.Л. Копитін І.В. Корявченков Ю.В. Кострійчук С.В. Костюк Д.С. Костюх А.В. Красов О.І. Крейденко В.В. Криворучкіна О.В. Кривошеєв І.С. Крячко М.В. Кузбит Ю.М. Кузнєцов О.О. Кузьміних С.В. Культенко А.В. Кунаєв А.Ю. Лаба М.М. Леонов О.О. Литвиненко С.А. Літвінов О.М. Лічман Г.В. Локтіонова Н.В. Любота Д.В. Мандзій С.В. Марусяк О.Р. Марченко Л.І. Марчук І.П. Маслов Д.В. Матусевич О.Б. Медяник В.А. Мезенцева-Федоренко М.С. Мельник П.В. Мельнік С.В. Мережко О.О. Мисягін Ю.М. Михайлюк Г.О. Мокан В.І. Мотовиловець А.В. Мошенець О.В. Мулик Р.М. Мурдій І.Ю. Нагаєвський А.С. Нагорняк С.В. Нальотов Д.О. Наталуха Д.А. Негулевський І.П. Неклюдов В.М. Нестеренко К.О. Нікітіна М.В. Новіков М.М. Остапенко А.Д. Павліш П.В. Павлюк М.В. Пасічний О.С. Пашковський М.І. Перебийніс М.В. Петруняк Є.В. Пивоваров Є.П. Підласа Р.А. Припутень Д.С. Прощук Е.П. Пуртова А.А. Пушкаренко А.М. Радуцький М.Б. Рубльов В.В. Руденко О.С. Савченко О.С. Саладуха О.В. Салійчук О.В. Северин С.С. Семінський О.В. Скрипка Т.В. Сова О.Г. Стефанчук М.О. Стріхарський А.П. Струневич В.О. Сушко П.М. Тарарін М.О. Тарасенко Т.П. Тістик Р.Я. Ткаченко М.М. Ткаченко О.М. Третьякова Г.М. Устенко О.О. Федієнко О.П. Фріс І.П. Фролов П.В. Халімон П.В. Хоменко О.В. Чернявський С.М. Чорний Д.С. Чорноморов А.О. Швачко А.О. Шинкаренко І.А. Шипайло О.І. Шол М.В. Шпак Л.О. Штепа С.С. Юнаков І.С. Юраш С.А. Якименко П.В. Яковлєва Н.І. Яременко Б.В.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Штепа, обраний у Запорізькій області, визнав помилковим своє голосування за законопроєкт №12414. У Facebook-дописі 24 липня він пояснив, що не знав про відсутність погодження документа з європейськими та американськими партнерами й не усвідомлював ризиків для євроінтеграції.

Штепа уточнив, що сприймав цей законопроєкт як спробу оптимізувати навантаження на правоохоронні органи, дозволивши НАБУ та САП зосередитись на пріоритетних справах. Водночас він наголосив на потребі комплексної реформи антикорупційної системи — без суттєвої реорганізації НАБУ і САП, але з обов’язковим обговоренням із суспільством, експертами та міжнародними партнерами.

Сергій Штепа

Натомість інший "слуга народу" — Максим Бужанський — не визнає проблем із законом і не змінив свою позицію. Хоча проєкт №12414 у першому читанні був спрямований на адаптацію КПК до умов воєнного часу й посилення розслідувань зникнень безвісти, до другого читання він зазнав численних змін. Саме Бужанський подав низку правок, не пов’язаних із темою законопроєкту, і зробив це з порушенням регламенту Верховної Ради.

Одразу після ухвалення документа він ініціював доручення Голові парламенту невідкладно підписати закон. Пропозицію підтримали 243 депутати. Коментуючи свою позицію, Бужанський заявив: якщо справи НАБУ розслідуються по кілька років, це свідчить про неефективність роботи органу.

Максим Бужанський

Партія "Європейська солідарність"

22 липня з 27 депутатів фракції "Європейська солідарність" законопроєкт, який обмежував повноваження НАБУ і САП, підтримали лише 3 нардепи. Водночас, 9 проголосували "проти", 5 — утримались, 2 — не голосували, а ще 8 були відсутні.

Вже 31 липня, під час голосування за новий закон, всі 27 депутатів фракції проголосували "за". Проти, утрималися, не голосували чи були відсутні — жодного.

Перелік депутатів:

Алєксєєв С.О. Джемілєв М. Южаніна Н.П.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна заявила, що не очікувала критики за підтримку законопроєкту №12414. В інтерв’ю "Главкому" вона пояснила, що не є юристкою та не знала про потенційну загрозу для антикорупційної інфраструктури, яку побачили міжнародні партнери. За її словами, у низці європейських країн — зокрема в Румунії — аналогічні функції, передбачені цим законом, виконує генеральний прокурор.

Одним із мотивів голосувати "за", за її словами, була підтримка правки до статті 233 КПК, яку вона подала разом із колегою Сергієм Алєксєєвим. Ця правка обмежує можливість проведення невідкладних обшуків без рішення суду — саме так, як нещодавно, за її словами, обшукували її родичів. За новою редакцією статті обшук без ухвали суду можливий лише у випадку прямої загрози життю або здоров’ю.

Попри прохання частини фракції утриматись, Южаніна і Алєксєєв попередили колег про своє рішення голосувати "за".

Ніна Южаніна

Своєю чергою, депутат від "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв також проголосував "за" законопроєкт. Спершу колега по фракції Ірина Геращенко припустила, що це сталося помилково, через хаотичне обговорення в залі. Однак у коментарі Qirim Media Джемілєв підтвердив, що голосував усвідомлено.

Мустафа Джемілєв

Він пояснив, що в умовах війни деякі демократичні норми можуть бути тимчасово обмежені заради ефективності управління. За його словами, в "Європейській солідарності" не було єдиної позиції щодо закону, і він особисто вирішив підтримати документ.

ВО "Батьківщина"

22 липня законопроєкт, що обмежував повноваження НАБУ і САП, підтримали 15 народних обранців фракції "Батьківщина". Того дня ніхто не голосував "проти" чи утримувався, 1 депутат не голосував, а 9 були відсутні.

31 липня, під час голосування за новий законопроєкт, яка повертала незалежність антикорупційних органів, "за" проголосували 13 депутатів фракції. Цього разу 3 депутати не голосували, а 9 були відсутні.

Таким чином, 11 депутатів фракції "Батьківщина" проголосували "За" в обох випадках, демонструючи послідовну підтримку обох редакцій законів. Це становить 44% від загального складу фракції.

Список депутатів:

Кожем’якін А.А. Мейдич О.Л. Наливайченко В.О. Ніколаєнко А.І.

Депутатської групи "Платформа за життя та мир"

22 липня законопроєкт, що обмежував повноваження НАБУ і САП, підтримали 18 народних обранців групи. Того дня ніхто не голосував "проти" чи утримувався, а 3 депутати були відсутні.

31 липня, під час голосування за нову редакцію законопроєкту, яка повертала незалежність антикорупційних органів, "за" проголосували 15 депутатів групи. Цього разу 2 депутати не голосували, а 4 були відсутні.

Список депутатів, які проголосували "за" як 22 липня, так і 31 липня:

Бойко Ю.А.

Дунаєв С.В.

Іоффе Ю.Я.

Кальцев В.Ф.

Качний О.С.

Колтунович О.С.

Ларін С.М.

Макаренко М.В.

Мамка Г.М.

Німченко В.І.

Павленко Ю.О.

Пузанов О.Г.

Скорик М.Л.

Чорний В.І.

Позафракційні депутати

22 липня законопроєкт, що обмежував повноваження НАБУ і САП, підтримали 5 народних обранців з числа позафракційних. Того дня 1 депутат проголосував "проти", 1 — утримався, 6 — не голосували, а 8 були відсутні.

31 липня, під час голосування за нову редакцію законопроєкту, яка повертала незалежність антикорупційних органів, "за" проголосували 15 депутатів. Цього разу 3 депутати не голосували, а 3 були відсутні.

Хто голосував і "за" обмеження повноважень НАБУ і САП, і за скасування обмежень:

Загородній Ю.І. Корнієнко О.С. Микиша Д.С. Стефанчук Р.О.

Фракція "Голос"

22 липня законопроєкт підтримав лише 1 народний обранець фракції "ГОЛОС" (Ташева Т.Р.). Того дня ніхто не голосував "проти", 3 депутати утримались, 8 — не голосували, а 8 були відсутні.

31 липня, під час голосування за нову редакцію законопроєкту, яка повертала незалежність антикорупційних органів, "за" проголосували 16 депутатів фракції. Цього разу ніхто не голосував "проти" чи утримувався, а 3 депутати були відсутні.

"За" обидва закони голосувала лише Таміла Ташева. Вона ж публічно визнала, що помилилася, підтримавши законопроєкт №12414, який обмежує повноваження антикорупційних органів. У дописі на Facebook вона зазначила, що рішення ухвалювала в умовах браку часу й інформації, але зараз розуміє, що підтриманий закон викликав обґрунтоване занепокоєння як у суспільства, так і в міжнародних партнерів України.

Таміла Ташева

"Моє голосування "за" викликало чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями не лише на мою адресу, але й рідних… Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості", — пояснила Ташева.

Депутатська група "Довіра"

22 липня законопроєкт підтримали 17 народних обранців групи. Того дня ніхто не голосував "проти", не утримувався та не голосував, а 2 депутати були відсутні.

31 липня, під час голосування за нову редакцію законопроєкту, яка повертала незалежність антикорупційних органів, "за" також проголосували 17 депутатів групи. Цього разу, як і попереднього, ніхто не голосував "проти" чи утримувався, не голосував, а 2 депутати були відсутні.

Список тих, хто голосував "за":

Арешонков В.Ю. Бабенко М.В. Бакунець П.А. Білозір Л.М. Вацак Г.А. Вельможний С.А. Горват Р.І. Кіссе А.І. Кіт А.Б. Кулініч О.І. Кучер М.І. Лунченко В.В. Люшняк М.В. Петьовка В.В. Поляк В.М. Приходько Б.В. Сухов О.С.

Депутатська група "За майбутнє"

22 липня голосування підтримали 10 народних обранців групи. Того дня ніхто не голосував "проти", не утримувався та не голосував, а 7 депутатів були відсутні.

31 липня, під час голосування за новий закон, який повертав незалежність антикорупційних органів, "за" також проголосували 10 депутатів групи. Цього разу, як і попереднього, ніхто не голосував "проти" чи утримувався, не голосував, а 7 депутатів були відсутні.

Батенко Т.І. Констанкевич І.М. Лабазюк С.П. М’ялик В.Н. Торохтій Б.Г. Чайківський І.А. Юрчишин П.В.

Депутатська група "Відновлення України"

22 липня законопроєкт підтримали 9 народних обранців групи. Того дня ніхто не голосував "проти" чи утримувався, 3 депутати не голосували, а 5 були відсутні.

31 липня "за" проголосували також 9 депутатів групи. Цього разу 1 депутат не голосував, а 7 були відсутні.

Таким чином, 7 депутатів Депутатської групи "Відновлення України" проголосували "За" в обох випадках, демонструючи послідовну підтримку обох редакцій законів. Це становить приблизно 41.2% від загального складу групи.

Гнатенко В.С. Гунько А.Г. Іванісов Р.В. Ковальов О.І. Столар В.М. Фельдман О.Б. Юрченко О.М.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 31 липня, депутат Дмитро Костюк оголосив про вихід із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.