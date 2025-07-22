Майже 2 метри щастя: на Рівненщині чоловік витяг величезну рибу без луски (фото)
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Такий улов став не просто трофеєм, а справжньою гордістю рівненського любителя
Літо в Україні особливо радує місцевих рибалок, які щодня діляться своїми трофеями в мережі. І один із таких "клюнув" нещодавно на Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині, де чоловік спіймав справжнього гіганта — сома.
Про це пишуть у місцевому пабліку. Вага риби становить 32 кілограми, а довжина — майже 2 метри.
Що відомо про трофейну рибу
Сом звичайний — найбільша прісноводна риба в Україні. Це — донний хижак, який зазвичай мешкає на глибинах, у річкових ямах, затоплених корягах та заплавних озерах. Його характерні риси — велика голова, вуса, довге м'язисте тіло без луски й здатність полювати навіть у темряві.
Харчуються соми рибою, раками, жабами, іноді птахами. Хоча вони здебільшого ведуть нічний спосіб життя, у спекотну пору можуть з'являтися ближче до поверхні.
Хрінницьке водосховище — рай для рибалки
Хрінницьке водосховище розташоване на річці Стир (басейн Прип'яті) та охоплює частини Рівненської і Волинської областей.
Створене в 1957 році, воно слугує джерелом енергії, водопостачання, місцем відпочинку і центром рибальства. Тут водиться близько 28 видів риб — від карася до щуки, однак саме сом є одним із найцінніших трофеїв.
Площа водойми становить понад 1 800 гектарів, а глибина подекуди перевищує 6 метрів, що створює ідеальні умови для великої риби.
Як доїхати до Хрінників
На авто:
- З Луцька — близько 50 км (1 год дороги) трасою Т0303.
- З Рівного — орієнтовно 107 км (1 год 50 хв) по Е40/М06 і Т1806.
Громадським транспортом:
Із Рівного та Луцька курсують прямі автобуси та маршрутки до Хрінників.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в київському ставку, що розташований у Святошинському районі, рибалка піймав карася-"монстра".