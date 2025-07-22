Рус

Майже 2 метри щастя: на Рівненщині чоловік витяг величезну рибу без луски (фото)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рівненський рибалка впіймав велетня
Рівненський рибалка впіймав велетня. Фото Колаж "Телеграфу"

Такий улов став не просто трофеєм, а справжньою гордістю рівненського любителя

Літо в Україні особливо радує місцевих рибалок, які щодня діляться своїми трофеями в мережі. І один із таких "клюнув" нещодавно на Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині, де чоловік спіймав справжнього гіганта — сома.

Про це пишуть у місцевому пабліку. Вага риби становить 32 кілограми, а довжина — майже 2 метри.

Рибалка на Хрінницькому водосховищі впіймав великого сома
Рівненський рибалка похизувався уловом

Що відомо про трофейну рибу

Сом звичайний — найбільша прісноводна риба в Україні. Це — донний хижак, який зазвичай мешкає на глибинах, у річкових ямах, затоплених корягах та заплавних озерах. Його характерні риси — велика голова, вуса, довге м'язисте тіло без луски й здатність полювати навіть у темряві.

Сом звичайний
Сом, якого впіймали в рівненській водоймі

Харчуються соми рибою, раками, жабами, іноді птахами. Хоча вони здебільшого ведуть нічний спосіб життя, у спекотну пору можуть з'являтися ближче до поверхні.

Хрінницьке водосховище — рай для рибалки

Хрінницьке водосховище розташоване на річці Стир (басейн Прип'яті) та охоплює частини Рівненської і Волинської областей.

Створене в 1957 році, воно слугує джерелом енергії, водопостачання, місцем відпочинку і центром рибальства. Тут водиться близько 28 видів риб — від карася до щуки, однак саме сом є одним із найцінніших трофеїв.

Площа водойми становить понад 1 800 гектарів, а глибина подекуди перевищує 6 метрів, що створює ідеальні умови для великої риби.

Хрінницьке водосховище Рівненська область
Хрінницьке водосховище

Як доїхати до Хрінників

На авто:

  • З Луцька — близько 50 км (1 год дороги) трасою Т0303.
Луцьк-Хрінницьке водосховище як доїхати - маршрут і карта
Маршрут із Луцька
  • З Рівного — орієнтовно 107 км (1 год 50 хв) по Е40/М06 і Т1806.
Рівне-Хрінницьке водосховище як доїхати - маршрут і карта
Маршрут із Рівного

Громадським транспортом:

Із Рівного та Луцька курсують прямі автобуси та маршрутки до Хрінників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в київському ставку, що розташований у Святошинському районі, рибалка піймав карася-"монстра".

Теги:
#Рівненська область #Риба #Риболовля #Сом