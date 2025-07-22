Майже 2 метри щастя: на Рівненщині чоловік витяг величезну рибу без луски (фото)

Такий улов став не просто трофеєм, а справжньою гордістю рівненського любителя

Літо в Україні особливо радує місцевих рибалок, які щодня діляться своїми трофеями в мережі. І один із таких "клюнув" нещодавно на Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині, де чоловік спіймав справжнього гіганта — сома.

Про це пишуть у місцевому пабліку. Вага риби становить 32 кілограми, а довжина — майже 2 метри.

Рівненський рибалка похизувався уловом

Що відомо про трофейну рибу

Сом звичайний — найбільша прісноводна риба в Україні. Це — донний хижак, який зазвичай мешкає на глибинах, у річкових ямах, затоплених корягах та заплавних озерах. Його характерні риси — велика голова, вуса, довге м'язисте тіло без луски й здатність полювати навіть у темряві.

Сом, якого впіймали в рівненській водоймі

Харчуються соми рибою, раками, жабами, іноді птахами. Хоча вони здебільшого ведуть нічний спосіб життя, у спекотну пору можуть з'являтися ближче до поверхні.

Хрінницьке водосховище — рай для рибалки

Хрінницьке водосховище розташоване на річці Стир (басейн Прип'яті) та охоплює частини Рівненської і Волинської областей.

Створене в 1957 році, воно слугує джерелом енергії, водопостачання, місцем відпочинку і центром рибальства. Тут водиться близько 28 видів риб — від карася до щуки, однак саме сом є одним із найцінніших трофеїв.

Площа водойми становить понад 1 800 гектарів, а глибина подекуди перевищує 6 метрів, що створює ідеальні умови для великої риби.

Хрінницьке водосховище

Як доїхати до Хрінників

На авто:

З Луцька — близько 50 км (1 год дороги) трасою Т0303.

Маршрут із Луцька

З Рівного — орієнтовно 107 км (1 год 50 хв) по Е40/М06 і Т1806.

Маршрут із Рівного

Громадським транспортом:

Із Рівного та Луцька курсують прямі автобуси та маршрутки до Хрінників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в київському ставку, що розташований у Святошинському районі, рибалка піймав карася-"монстра".