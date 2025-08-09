Осетрова повня: коли та де "королівську рибу" можна ловити в Україні (фото, відео)

Осетр занесений до Червоної книги України.

"Осетрова" повня 9 серпня в США вважається найкращим часом для вилову осетра. Ця червонокнижна риба є і в Україні, її навіть можна половити на спеціальних водоймах.

Осетер — рідкісна та цінна риба, яка занесена до Червоної книги України. Цій рибі мільйони років, але наразі всі види під загрозою. Раніше осетра у ріках України було надзвичайно багато. Зараз його вилов у дикій природі заборонений, за нього можна отримати чималий штраф. Наприклад, за виловлену стерлядь (риба з роду осетрових) штраф — 48 тисяч гривень, за осетра з шипами — 110 тисяч гривень.

В історії рибальства осетер вважається "королівською рибою" — саме з нього отримують чорну ікру. Українські рибалки можуть спробувати себе у спробах його піймати, а от з'їсти здобич вийде не завжди.

Де ловити осетра в Україні

Офіційно і без ризику дозволена тільки спортивна риболовля на осетра в спеціально зариблених озерах. Такі є в межах різних областей та курортних зонах, зокрема в Карпатах. Задоволення платне, залежить від локації — від 200 до 400 грн з людини. Серед озер, де є осетр:

Риболовля CoolPlace, озеро Чайка (Київ)

Рибальське місце "Фартова рибалка" (Київ)

"Вовкове" та "Попове", село Паришків (Київська область)

Водойма в селі Мілова балка (Кіровоградська область)

Доброгостівське водосховище, Доброгостів (Львівська область)

"Аквамарин", село Некрасово (Вінницька область) — на сайті вказаний можливий викуп осетра за ціною — 700 грн/ кг

Ставок Самостріли (Рівненська область).

Серед шанувальників спортивної риболовлі — народний артист України Анатолій Гнатюк. Свого першого осетра він зловив якраз напередодні повні на Львіщині.

Осетер ловиться найкраще навесні та восени, коли вода стає прохолоднішою, а риба активніше харчується. Особливість риболовлі на осетра полягає в тому, що він тримається біля дна, тож рибалки використовують донні снасті та міцну волосінь — ця риба може важити десятки кілограмів і чинити серйозний опір. Клювання осетра — рідкісна удача, адже він вибагливий до наживки та обережний.

