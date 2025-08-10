"Слони б’ються, трава страждає": Фіцо зробив різку заяву про Україну, у МЗС відреагували

У МЗС зазначили, що чиновник поводиться легковажно

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо знову заявив, що добре вписується в методики російської пропаганди. Чиновник уже встиг стати відомим через свою антиукраїнську позицію.

Його заява швидко розлетілася російськими каналами. За його словами, після зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним ситуація для України "райдужною" не буде.

"Є стара африканська приказка, яку я люблю повторювати. Вона каже: "Слони б’ються або люблять один одного, трава завжди страждає". Незалежно від того, як пройдуть переговори слонів 15 серпня, постраждає трава, в даному випадку Україна" Роберт Фіцо

Фіцо у своєму виступі повторив російські наративи про те, що Україну нібито "використали країни Заходу", щоб послабити Росію. Тим самим він публічно спробував зняти з Москви відповідальність за вторгнення та масові вбивства. Мало того, він додав, що у цьому винні й "українські політичні лідери, які піддалися на вмовляння Заходу та підтримали провальну західну стратегію".

При цьому він закликав негайно завершити бойові дії та не допустити, щоб в угоду втручалися інші західні гравці.

На заяву Фіцо вже відреагували у МЗС України. Там зазначили, що риторика словацького прем’єра була образливою та закликали не використовувати культурні алегорії для підвищення політичного рейтингу своєї партії.

"Заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України. Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ" МЗС України

Як відомо, Фіцо не єдиний політик у словацькому уряді, який відкрито симпатизує Москві. Наприклад, нещодавно міністр закордонних справ Юрай Бланар на місцевому телебаченні закликав "вибачити Росію".