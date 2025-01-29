"Його помилка": Зеленський прокоментував численні погрози Фіцо на адресу України

Фіцо йде шляхом, від якого відмовилися дуже багато європейських країн, це стане його фатальною помилкою

Президент України Володимир Зеленський назвав "помилкою" погрози проросійського премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо заблокувати допомогу Україні від Європейського Союзу. Зокрема, Зеленський нагадав, що за незалежність Європи від російського газу виступає президент США Дональд Трамп, тому Фіцо фактично намагається конфронтувати з США.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х. Він зазначив, що Трамп прийняв рішення збільшити експорт американського СПГ до Європи, щоб закрити європейські потреби у паливі.

"Кілька днів тому президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для Європи", – зазначив він.

При цьому, додав Зеленський, за американський газ потрібно платити грошима. А за російський газ потрібно платити незалежністю та суверенітетом. Фіцо йде шляхом, від якого відмовилися дуже багато європейських країн, це стане його фатальною помилкою.

"Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", – додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало хвилю критики у проросійських урядів Словаччини та Угорщини, оскільки вони за три роки не диверсифікували постачання. Оскільки Єврокомісія стала на бік України, а Україна ігнорувала істерики Будапешта та Братислави, путіністи Фіцо та Віктор Орбан почали діяти погрозами та шантажем.

Зокрема Фіцо різко почав звинувачувати Україну у тому, що вона нібито завдає економічних збитків Європі та пообіцяв їй проблеми зі вступом до НАТО та ЄС. Також він заявив про підготовку держперевороту у Словаччині та розкритикував президента України Володимира Зеленського.