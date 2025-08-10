"Слоны дерутся, трава страдает": Фицо сделал резкое заявление об Украине, в МИД отреагировали

В МИД отметили, что чиновник ведет себя легкомысленно

Премьер Словакии Роберт Фицо вновь выступил с заявлением, отлично вписывающимся в методички российской пропаганды. Чиновник уже успел стать известным из-за своей антиукраинской позиции.

Его заявление быстро разлетелось по российским каналам. По его словам, после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным ситуация для Украины "радужной" не будет.

"Есть старая африканская поговорка, которую я люблю повторять. Она гласит: "Слоны дерутся или любят друг друга, трава всегда страдает". Независимо от того, как пройдут переговоры слонов 15 августа, пострадает трава, в данном случае Украина" Роберт Фицо

Фицо в своем выступлении повторил российские нарративы о том, что Украину якобы "использовали страны Запада", чтобы ослабить Россию. Тем самым он публично попытался снять с Москвы ответственность за вторжение и массовые убийства. Мало того, он добавил, что в этом виноваты и "украинские политические лидеры, которые поддались на уговоры Запада и поддержали провальную западную стратегию".

При этом, он призвал немедленно завершить боевые действия и не допустить, чтобы в соглашение вмешивались другие западные игроки.

На заявление Фицо уже отреагировали в МИД Украины. Там отметили, что риторика словацкого премьера была оскорбительной и призвали не использовать культурные аллегории для повышения политического рейтинга своей партии.

"Заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые все это время демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине. Поэтому своими заявлениями господин Фицо оскорбляет и собственный народ" МИД Украины

Как известно, Фицо не единственный политик в словацком правительстве, кто открыто симпатизирует Москве. Например, недавно министр иностранных дел Юрай Бланар на местном телевидении призывал "простить Россию".