Фіцо грає з вогнем: друг Путіна пообіцяв блокувати відмову Європи від російського газу

Фіцо дав зрозуміти, що буде й далі блокувати санкції проти російського режиму

Проросійський уряд Словаччини відмовився підтримувати європейську ініціативу REPowerEU, яка передбачає відмову країн Європейського Союзу від російського газу з 1 січня 2028 року. Європейська ініціатива, мовляв, завдасть так званої "шкоди" словацьким домогосподарствам та економіці, а також нібито знизить конкурентоспроможність ЄС. Відповідно, 18-й пакет санкцій проти Росії залишиться заблокованим.

Про це заявив друг російського правителя Володимира Путіна, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Він заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу Євросоюзу.

"Поданням цієї пропозиції Єврокомісія грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою. Моя позиція як прем'єр-міністра Словацької Республіки з цього питання є послідовною і не повинна бути для когось несподіваною", – заявив він.

Фіцо також заявив, що пов'язує ініціативу ЄС із 18-м пакетом санкцій проти Росії. Словаччина розблокує санкційний пакет тільки після вирішення усіх ризиків, які Братислава вважає пов'язаними із REPowerEU, оскільки словацька "опозиція" та бізнес нібито не підтримують її. Таким чином, Фіцо дав зрозуміти, що буде й далі блокувати санкції. Він вимагає від фон дер Ляєн "використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією".

"Зокрема в інтересах чіткого тлумачення зобов’язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року. До того часу Словацька Республіка буде наполягати на відтермінуванні голосування щодо 18-го пакета санкцій", – сказано у листі.

Цікаво, що це дуже різка зміна позиції Фіцо. Раніше друг Путіна визнав, що йому доведеться розблокувати новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який планує ухвалити Європейський Союз. Вибору Словаччині, поскаржився він, просто не залишили. Тому така раптова сміливість путінського поплічника виглядає дуже дивною.

Зазначимо, що під час саміту 26 червня Європейський Союз не зміг ухвалити новий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Перепоною стала позиція Словаччини, яка заблокувала санкційний пакет, через що було констатовано відсутність консенсусу. Трохи пізніше стало відомо, що опір Словаччини начебто вдалося придушити, але чергова спроба ухвалення пакета знов провалилася — при цьому стало відомо, що Фіцо наказав представнику країни блокувати пакет постійно.

Зараз ведеться робота над тим, щоб змусити Словаччину відмовитися від блокування вже погоджених жорстких заходів ЄС, націлених на енергетичний і банківський сектори російської економіки. Більше про це читайте у публікації: "Поки Європа йде на "канікули", чого чекати Україні? Інсайди з Брюсселю, позитивні і негативні".