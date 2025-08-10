Чи може Зеленський приїхати на Аляску на зустріч Путіна та Трампа: що говорять у Білому домі

Навіть якщо Зеленський приїде на Аляску, невідомо, чи вони з Путіним будуть в одній кімнаті.

Білий дім розглядає можливість запросити українського президента Володимира Зеленського на зустріч до американського лідера Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна. Вона має відбутися на Алясці вже наступного тижня.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела в американському уряді. За їхньою інформацією, офіційне рішення про візит Зеленського на Аляску ще не підтверджено, хоча в адміністрації Трампа вважають такий сценарій абсолютно можливим і сподіваються, що це станеться.

"Президент (Трамп – ред.) залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив Путін", – заявив високопосадовець Білого дому.

Одне з джерел сказало, що навіть якщо Зеленський приїде на Аляску, невідомо, чи будуть вони з Путіним перебувати в одній кімнаті.

Водночас європейські лідери закликали Трампа проводити переговори з Путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Аляска на карті

Про це йдеться у спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента

На їхню думку, змістовні переговори можуть відбутися лише "в умовах припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій". Вони підтвердили, що готові підтримувати мирний процес дипломатичними засобами, продовжуючи значну військову та фінансову допомогу Україні та зберігаючи санкційний тиск на Росію.

Також вони наголосили, що шлях до миру не може визначатися без участі України, а міжнародно визнані кордони не повинні змінюватись силою.

Ми знову наголошуємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Будапештського меморандуму та низки наступних зобов'язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну прихильність до суверенітету, незалежності та територіальної. Ми, як і раніше, твердо стоїмо на боці України. Ми єдині як європейці і сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси. І ми продовжимо тісно співпрацювати з президентом Трампом та США, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захистить наші життєво важливі безпекові інтереси", — зазначено в повідомленні.

