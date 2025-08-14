Укрзалізниця блокує акаунти пасажирів: хто ризикує залишитися без квитків

Хто потрапляє під підозру та як відновити свій профіль

Укрзалізниця намагається подолати проблему нестачі квитків та посилила контроль за онлайн-купівлею на внутрішні маршрути. Тільки з 4 серпня система заблокувала 271 підозрілий акаунт, та серед них опинились туроператори, організатори навчання та спортивних клубів.

Зокрема, їх блокували через купівлю великої кількості квитків на різні прізвища або використання однієї банківської картки для різних акаунтів. Однак, частина з них — добросовісні громадяни, які організовували групові поїздки. В Укрзалізниці розповіли, як розблокувати акаунт та який є спосіб не потрапити під бан знову.

Для тих, хто організовує групові подорожі, УЗ радить скористатись спеціальним сервісом — https://services.uz.gov.ua/. Важливе уточнення — мінімальна кількість квитків — 10. Наталія, яка організовує поїздки спортсменів на турніри не може скористатися ним, адже немає потрібної кількості пасажирів. Щодо блокування її акаунта, Укрзалізниця порадила звернутися на пошту pc@uz.gov.ua з офіційним листом. Наголошується — звернення не гарантує розблокування акаунта.

УЗ вимагає аргументи для розблокування акаунта

Загалом система блокує масові замовлення квитків на третіх осіб. Якщо людина робить це не системно, а час від часу — її акаунт не блокуватимуть, пишуть в УЗ.

Кому не блокують акаунти при купівлі квитків третім особам

Що ж до ситуації з квитками, коли їх немає ще до початку продажів, в УЗ зазначили, що вони можуть бути вже зарезервовані для організованих груп і не тільки.

Місця з резерву для груп дітей та пасажирів пільгових категорій не відкриваються в продаж за 20 днів до відправлення поїзда, оскільки вже зарезервовані Укрзалізниця у Фейсбук

Що ж до того, як працювати туроператорам, Укрзалізниця планує вести особливий електронний реєстр, де від агенцій матиме доступ уповноважена особа для купівлі квитків на третіх осіб.

Плануємо продовжувати співпрацю з Державним агентством розвитку туризму (ДАРТ), зокрема, створення єдиного електронного реєстру верифікованих туроператорів, визначення офіційного представника агенції з персоніфікованим сертифікованим доступом та запровадження персонального тимчасового ключа доступу до бронювання обмеженого числа квитків на третіх осіб Укрзалізниця в Фейсбук

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі маленькі діти можуть їздити безкоштовно. З певного віку потрібно купувати дитячий квиток. Іноді він може знадобитись і тим, кому ще немає шести років.