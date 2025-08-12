"Укрзалізниця" запроваджує новий документ. Новинка вже розбурхала мережу (відео)

З його допомогою можна накопичувати "обіймашки"

Нещодавно "Укрзалізниця" розширила діапазон придбання паспорта мандрівника і в мережі вже завірусились відео з ним. Цікаво, що такий паспорт отримали навіть дорослі, не тільки діти.

Відповідне відео опублікувала дівчина у Тік Ток. За її словами, вона подорожувала з хлопцем, їхали вони у Чернівці.

Дівчина каже, що на вокзалі перед відправленням підійшли до чергової вокзалу і попросили паспорт мандрівника. Їм їх видали і вони щасливі пішли у свій вагон. У паспорті пасажири намалювали себе, підписали його та отримали перші штампи подорожі.

Відомо, що ці штампи дорівнюють певній кількості "обіймашок", які потім можна на щось обміняти, як бонуси. Як зазначає "Укрзалізниця", отримати позначки в паспорті можна під час відвідування вокзалів в різних містах або через онлайн-підтримку УЗ.

За 5 різних штампів пасажиру нараховується 5 000 "обіймашок", які можна обміняти на знижки від партнерів у застосунку. А за 15 різних штампів мандрівники отримають спеціальний подарунок від "Укрзалізниці".

Паспорт мандрівника від "Укрзалізниці"

Цікаво, що сама УЗ вказує, що цей паспорт мандрівника доступний лише дітям і його можна отримати на вокзалі. Однак на відео паспорти отримали вже дорослі люди, хоча радості у них було не менше.

Де можна отримати паспорт мандрівника:

Київ,

Львів,

Одеса,

Харків,

Вінниця,

Дніпро,

Івано-Франківськ,

Чернівці,

Тернопіль,

Ужгород.

У коментарях люди захоплювались та цікавились, чи безкоштовні ці паспорти, а також у кого їх отримати.

