Квитки на поїзд подорожчають? В "Укрзалізниці" заговорили про важливі зміни

Є думки про лібералізацію та динамічні тарифи

"Укрзалізниця" може підняти ціни на квитки на деякі напрямки, не чекаючи завершення війни. Але вартість поїздок на певних сполученнях немає змінюватись.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на зустрічі з журналістами, передає УНІАН. За його словами, залізничні квитки мають залишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану.

"Моя позиція, що квитки мають лишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану, оскільки, пенсії не особливо збільшуються", — зазначив голова правління УЗ.

Водночас Перцовський каже, що вже зараз можна запровадити певну лібералізацію, аби люди, які завчасно купують квитки, робили це за найменшим тарифом. А ті, хто купують в останній момент, чи квитки, які лишаються — для них був би динамічний тариф.

До того ж він не розуміє збереження регульованого державою тарифу на перевезення в СВ вагонах. Адже певні зміни та лібералізація можуть сприяти розвитку "Укрзалізниці", що вливатиме на якість перевезень та роботи.

"Ми точно підтримаємо позицію, що доступні квитки мають залишитися, але вже сьогодні можна запровадити певне динамічне ціноутворення, можна лібералізувати певну категорію дорожчих квитків. Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень", — зазначив Перцовський.

Однак відповідаючи на питання кореспондента, чи подавала компанія вже позицію про перегляд ціни квитків, голова правління УЗ відповів, що ні.

"До завершення воєнного стану квитки мають залишатися по сталих цінах. Люди повинні мати до них доступ. Як на мене, це можна поєднати з тим, що квитки, які беруться в останній день, можуть коштувати дорожче. Це не повинно поширюватися на військових", — наголосив Перцовський.

Нагадаємо, що останні кілька місяців українці скаржаться на неможливість придбати квитки на популярні напрямки. Вони усі розлітаються в першу годину продажу, хоча раніше такого не було. При цьому в УЗ досить часто кажуть, що вирішують проблему з перекупщиками, але додати вагони на якісь напрямки не можуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо ви забули речі в поїзді "Укрзалізниці", та що там знаходили за останній час.