Квитки на "Укрзалізницю" недосяжні? У мережі помітили цікавий нюанс

Українці обурені роботою застосунку УЗ

Наразі чимало українців скаржаться на неможливість купити квитки на поїзди "Укрзалізниці". Адже, окрім зависання сайту, сам сервіс може не пропустити покупку.

Про це розповіла одна з користувачок у мережі. За її словами, під час придбання квитків вона кілька разів побачили не тільки сповіщення "Ці квитки вже куплені. Оберіть інші".

Як каже жінка, після кількох спроб купити квитки вона побачила сповіщення "Забагато спроб. Спробуйте пізніше". При цьому програма далі не дає змоги обрати місця. До того ж не відомо скільки треба чекати, аби знову спробувати купити квитки. Також є ймовірність, що до того часу їх не буде.

Коментар жінки про купівлю квитків

"Яким чином квиток, який бронюється для мене залишається у вільному доступі? І мені через 5 хвилин "бронювання" видає, що хтось купив цей квиток?? Через 30 хвилин спроб купити хоч щось мені видає "забагато спроб", — пише жінка.

Вона звернулась до "Укрзалізниці" і закликала компанію налагодити роботу застосунку і зробити щось з продажем квитків.

"Залишайтеся на цьому екрані, поки ми бронюємо, ой, поки хтось викуповує ваші квитки", — додає користувачка.

Зауважимо, що "Укрзалізниця" відкриває продажі квитків за 20 днів, однак, цікаво, що, до прикладу, 4 серпня продаються квитки не на 24 серпня, а на 23 — тобто день продажу теж враховується. Старт продажів о 8 ранку. Аби швидше придбати потрібний квиток слід завчасно авторизуватись на сайті, а також додати пасажирів у профілі, аби не витрачати на це час.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила рішення про продаж квитків через "Дію", проте пристрасті не вщухають. Нова функція, яка мала боротись з перекупами та полегшити купівлю квитків, обурила українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поки всі панікують через нові правила УЗ, українка поділилася лайфхаком для придбання квитків.