Укрзализныця блокирует аккаунты пассажиров: кто рискует остаться без билетов

Кто попадает под подозрение и как восстановить свой профиль

Укрзализныця пытается преодолеть проблему нехватки билетов и усилила контроль за онлайн-покупкой на внутренние маршруты. Только с 4 августа система заблокировала 271 подозрительный аккаунт, среди них оказались туроператоры, организаторы обучения и спортивных клубов.

В частности, их блокировали из-за покупки большого количества билетов на разные фамилии или использования одной банковской карты для разных аккаунтов. Однако часть из них — добросовестные граждане, организовывавшие групповые поездки. В Укрзализныце рассказали, как разблокировать аккаунт и какой способ не попасть под бан снова.

Для тех, кто организует групповые путешествия, УЗ советует воспользоваться специальным сервисом — https://services.uz.gov.ua/. Важное уточнение — минимальное количество билетов — 10. Наталья, которая организует поездки спортсменов на турниры, не может воспользоваться им, ведь нет нужного количества пассажиров. Относительно блокировки ее аккаунта, Укрзализныця посоветовала обратиться на почту pc@uz.gov.ua с официальным письмом. Отмечается – обращение не гарантирует разблокировку аккаунта.

УЗ требует аргументы для разблокирования аккаунта

В целом система блокирует массовые заказы билетов на третьих лиц. Если человек делает это не системно, а иногда — его аккаунт не будет блокировать, пишут в УЗ.

Кому не блокируют аккаунты при покупке билетов третьим лицам

Что касается ситуации с билетами, когда их нет еще до начала продаж, то в УЗ отметили, что они могут быть уже зарезервированы для организованных групп и не только.

Места из резерва для групп детей и пассажиров льготных категорий не открываются в продажу за 20 дней до отправления поезда, поскольку уже зарезервированы Укрзализныця в Фейсбук

Что касается того, как работать туроператорам, Укрзализныця планирует вести особый электронный реестр, где от агентств будет иметь доступ уполномоченное лицо для покупки билетов на третьих лиц.

Планируем продолжать сотрудничество с Государственным агентством развития туризма (ДАРТ), в частности, создание единого электронного реестра верифицированных туроператоров, определение официального представителя агентства с персонифицированным сертифицированным доступом и введение персонального временного ключа доступа к бронированию ограниченного числа билетов на третьих лиц. Укрзализныця в Фейсбук

