Укрзализныця блокирует аккаунты пассажиров: кто рискует остаться без билетов
Кто попадает под подозрение и как восстановить свой профиль
Укрзализныця пытается преодолеть проблему нехватки билетов и усилила контроль за онлайн-покупкой на внутренние маршруты. Только с 4 августа система заблокировала 271 подозрительный аккаунт, среди них оказались туроператоры, организаторы обучения и спортивных клубов.
В частности, их блокировали из-за покупки большого количества билетов на разные фамилии или использования одной банковской карты для разных аккаунтов. Однако часть из них — добросовестные граждане, организовывавшие групповые поездки. В Укрзализныце рассказали, как разблокировать аккаунт и какой способ не попасть под бан снова.
Для тех, кто организует групповые путешествия, УЗ советует воспользоваться специальным сервисом — https://services.uz.gov.ua/. Важное уточнение — минимальное количество билетов — 10. Наталья, которая организует поездки спортсменов на турниры, не может воспользоваться им, ведь нет нужного количества пассажиров. Относительно блокировки ее аккаунта, Укрзализныця посоветовала обратиться на почту pc@uz.gov.ua с официальным письмом. Отмечается – обращение не гарантирует разблокировку аккаунта.
В целом система блокирует массовые заказы билетов на третьих лиц. Если человек делает это не системно, а иногда — его аккаунт не будет блокировать, пишут в УЗ.
Что касается ситуации с билетами, когда их нет еще до начала продаж, то в УЗ отметили, что они могут быть уже зарезервированы для организованных групп и не только.
Места из резерва для групп детей и пассажиров льготных категорий не открываются в продажу за 20 дней до отправления поезда, поскольку уже зарезервированы
Что касается того, как работать туроператорам, Укрзализныця планирует вести особый электронный реестр, где от агентств будет иметь доступ уполномоченное лицо для покупки билетов на третьих лиц.
Планируем продолжать сотрудничество с Государственным агентством развития туризма (ДАРТ), в частности, создание единого электронного реестра верифицированных туроператоров, определение официального представителя агентства с персонифицированным сертифицированным доступом и введение персонального временного ключа доступа к бронированию ограниченного числа билетов на третьих лиц.
