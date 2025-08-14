Завтра закінчиться війна. У Росії цікаво обмовилися перед зустріччю Трампа та Путіна

В Україні вже розповідали, що мав на увазі Гладков

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться через добу. У Росії вже почали писати про закінчення війни.

Губернатор російського міста Бєлгород заявив, що війна нібито закінчиться 15 серпня. Про це В’ячеслав Гладков сказав у коментарі росЗМІ, які дещо перекрутили його слова.

Насправді ж, в офіційній його цитаті слова "завтра" немає. Скоріше, пропагандистські канали або інтерпретували його фразу, або ж вирвали це з контексту, і він мав на увазі, що "колись вона закінчиться, в майбутньому".

Натомість українці вже встигли відреагувати на це і написали свою думку. Більшість в це не вірить.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом погодивп’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України.

Все що стосується України, має обговорюватися з Україною.

Ми маємо готувати тристоронній формат розмови.

Має бути припинення вогню.

Мають бути гарантії безпеки, дійсно надійні. Росія не може мати права вето щодо перспективи України в ЄС та НАТО.

Мирні переговори слід поєднувати з тиском.

Тому скоріше за все Росія не прийме ці принципи. А війна в Україні не закінчиться завтра.

Зустріч Трампа й Путіна — що відомо

Зустріч очільників 2 країн — США та Росії — відбудеться на військовій базіЕлмендорф-Річардсон у Анкориджі, штат Аляска, 15 серпня. Основна мета — обговорення завершення війни РФ проти України.

Раніше Дональд Трамп натякнув на обговорення можливого обміну територіями в контексті війни в Україні, зазначивши, що йдеться про поступки, вигідні обом сторонам. Президент України Володимир Зеленський однозначно виключив будь-які територіальні поступки Росії, підкресливши, що українська земля не підлягає відчуженню.

Адміністрація США повідомила про відкритість Трампа до проведення тристороннього саміту за участю Зеленського та Путіна. Представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що будь-які домовленості щодо припинення війни повинні включати Україну та Європейський Союз.

"Телеграф" також пояснював, чому лідер Вашингтона зробить Зеленського "винним" через зрив переговорів із Путіним.