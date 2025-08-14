"Гарантії безпеки" без участі НАТО? В ЗМІ озвучили дивну позицію Трампа щодо України

Трамп не став уточнювати, що саме він має на увазі під поняттям "гарантії безпеки" — він говорив дуже розпливчасто

Президент США Дональд Трамп нібито дійсно готовий надати Україні гарантії безпеки від імені Сполучених Штатів. Але за його заявою, це не повинні бути гарантії в рамках Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це пише американське видання Politico із посиланням на власні джерела — дипломата Євросоюзу, британського чиновника та людину з оточення Трампа, яка поінформована про його розмову з лідерами Європи та українським президентом Володимиром Зеленським.

Трамп, за даними джерел, готовий зіграти "певну роль" у наданні Україні засобів стримування можливої майбутньої агресії з боку російського режиму. Але головна умова — НАТО не повинне брати участь у цих зусиллях. До того ж Трамп не став уточнювати, що саме він має на увазі під поняттям "гарантії безпеки" — він говорив дуже розпливчасто.

Британський чиновник розповів, що Трампу довелося визнати: гарантії безпеки з боку США мають бути частиною врегулювання питання війни та мирної угоди. Трамп приписує собі ключову роль в тому, що війна, на його думку, скоро припиниться. Проте, зазначає видання, попри питання гарантій безпеки Трамп дав зрозуміти, що США не будуть постачати зброю Україні безпосередньо. Вашингтон готовий хіба що продавати Європі зброю, яка потім буде передана Україні.

У сукупності, робить висновок видання, дії та заяви Трампа змушують зі великим скепсисом ставитися щодо його обіцянок про "гарантії безпеки". Насторожує його умова виключити НАТО з цього процесу. До того ж постачання озброєння будуть обмеженими та розчарують прихильників України в Європі та США — там хочуть отримати від США більш надійні та значно суттєвіші гарантії.

Нагадаємо, що 13 серпня Зеленський разом із європейськими лідерами обговорив із президентом США Дональдом Трампом майбутній саміт США-Росія на Алясці. Український лідер погодив п’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України. Окрім того, Київ визначив ключові умови, які має виконати Москва для врегулювання конфлікту. Серед основних вимог — тривале припинення вогню, виплата компенсацій та повернення викрадених дітей.

Як відомо, зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною. У Білому домі запевняють, що будь-яких угод на цій зустрічі не буде — глава Білого дому хоче подивитися на позиції російського правителя.