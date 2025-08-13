Проспимо зустріч Трампа й Путіна? О котрій зустрінуться лідери

Різниця в часі з Україною — майже пів доби

Президенти США та РФ Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Для українців ця подія відбудеться в нічний або ранковий час через різницю в часових поясах.

"Телеграф" розповідає про потенційний час переговорів. Найімовірніше, зустріч відбудеться після обіду за місцевим часом.

Відстань від Києва до Анкориджа

Анкоридж, де має пройти саміт, знаходиться в часовому поясі Аляски (AKST), який відстає від київського на 11 годин. Це означає, що якщо зустріч розпочнеться, наприклад, о 14:00 за місцевим часом, у Києві буде 01:00 наступного дня. Якщо переговори заплановані на пізніший післяобідній час, українці можуть стежити за подією в період ранку, приблизно від 02:00 до 05:00.

Яка різниця в часі в Києві та Анкориджі

Яка різниця в часі в Києві та Анкориджі

Для наочного прикладу демонструємо мапу часових поясів у світі:

Мапа часових поясів

Так, для українських глядачів подія пройде в нічні або ранкові години, що важливо враховувати при перегляді прямих трансляцій чи оновлень у соцмережах. Зауважимо, що час початку зустрічі ще не оголошено. Відомо лише, що Трамп вилітає на Аляску в п'ятницю вранці за східним часом США, і після понад 7-годинного перельоту прибуде до Анкориджа.

Зустріч Трампа й Путіна — що відомо

Зустріч очільників 2 країн — США та Росії — відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон у Анкориджі, штат Аляска, 15 серпня. Основна мета — обговорення завершення війни РФ проти України.

Раніше Дональд Трамп натякнув на обговорення можливого обміну територіями в контексті війни в Україні, зазначивши, що йдеться про поступки, вигідні обом сторонам. Президент України Володимир Зеленський однозначно виключив будь-які територіальні поступки Росії, підкресливши, що українська земля не підлягає відчуженню.

Адміністрація США повідомила про відкритість Трампа до проведення тристороннього саміту за участю Зеленського та Путіна. Представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що будь-які домовленості щодо припинення війни повинні включати Україну та Європейський Союз.

"Телеграф" також пояснював, чому лідер Вашингтона зробить Зеленського "винним" через зрив переговорів із Путіним.